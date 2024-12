La casa automobilistica Lamborghini è ben conosciuta poiché sempre in grado di portare sul mercato modelli dalle prestazioni eccellenti e da un look che non passa minimamente inosservato. Non a caso, l’obiettivo del costruttore italiano è sempre quello di sorprendere appassionati e non con veicoli iconici. E’ il caso della nuova Lamborghini Urus SE che è stata lanciata in una versione speciale.

Si tratta infatti di un’edizione della Urus SE dedicata alla città di Miami che sta attirando l’attenzione di moltissimi appassionati. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che contraddistinguono questa speciale versione.

Lamborghini Urus SE: una versione speciale dedicata a Miami

Il modello presentato nelle scorse ore dal brand italiano è il risultato di un importante lavoro portato con dedizione dal Centro Stile Lamborghini insieme al team Ad Personam che, non casualmente, ha il compito di personalizzare i suoi modelli.

In occasione della presentazione non sono mancate alcune dichiarazioni da parte del costruttore stesso che ha sottolineato l’importante lavoro svolto per ottenere un ottimo risultato. Non a caso, questa edizione della Urus SE ha richiesto 230 ore extra tra verniciatura e collaudo. Un tempo extra rispetto ai tempi produttivi impiegati solitamente per il modello classico.

Oltre ad una cura estrema per i dettagli esterni di questa speciale versione, l’azienda italiana ha posto particolare attenzione anche per gli interni. Interni che offrono rivestimenti in pelle unicolore e con una plancia che non passa inosservata grazie alla presenza della scritta “MIAMI”.

Tantissimo, dunque, l’entusiasmo da parte del costruttore che non ha fatto a meno di esprimere il proprio giudizio una volta presentata la vettura. Lo stesso Design Director di Automobili Lamborghini ha definito la vettura una vera e propria opera d’arte grazie alla creazione di una livrea più sofisticata rispetto a quelle che solitamente si vedono sulla Urus. Un modo che ha ispirando i clienti con una grafica che esalta le eccezionali proporzioni e l’iconico design di questo modello.