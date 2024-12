Una delle competizioni che sta per infiammare il mercato delle componenti per pc è rappresentata senza dubbio dalla sfida tra AMD e Intel per il settore dei processori dedicati a in notebook, ovviamente l’attesa riguarda il CES 2025 che farà da palcoscenico per l’arrivo delle nuove CPU, ovviamente in attesa di quest’ultimo le voci di corridoio non si fanno aspettare e ci riportano alcuni dettagli trapelati su Geekbench Per quanto riguarda le prestazioni delle prossime APU AMD Krackan Point, le quali andranno a competere direttamente con Lunar Lake di Intel, i risultati preliminari sembrano suggerire una competizione decisamente serrata con i prodotti AMD che mostrano un potenziale interessante nel segmento mainstream.

I risultati e le info

in base alle informazioni emerse in rete, sembra che il colosso della tecnologia svelerà ufficialmente le sue nuove proposte durante il CES con Krackan Point Dedicato alla fascia budget e Strix Halo che invece verrà dedicato alla fascia di punta, secondo le indiscrezioni la prima verrà posizionato come alternativa più accessibile alla fascia di punta sotto il marchio di Ryzen AI 300.

Un benchmark trapelato in rete mostra come un modello appartenente a questa fascia identificato come Ryzen AI 7 350 sia stato montato all’interno di una variante del laptop Acer Swift Go 16 previsto per il 2025, tale configurazione prevede otto core suddivisi in due cluster da quattro core Zen 5 e quattro core Zen 5C, le cui frequenze di base e buste rispettivamente sono di 2 GHz e 5,05 GHz per quanto riguarda la cash invece abbiamo 16 MB L3 e 8 MB L2.

Per quanto riguarda i punteggi ottenuti dalla CPU in questione nei test Single core e multi core, rispettivamente arrivano a 2677 e 11.742, valori che lo mettono in diretta competizione con il Core Ultra 7 258V di Intel basato su Lunar Lake.

Pur restando un gradino al di sotto rispetto alla linea Strix Point, il chip in questione mostra un miglioramento del 5% nelle prestazioni single core rispetto alla generazione precedente basata su un’architettura precedente, il dato che sorprende riguarda però il valore multi core che invece risulta più basso rispetto alla generazione precedente, risultato che potrebbe essere attribuito alla natura preliminare del modello in questione.