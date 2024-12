Apple si appresta a rivoluzionare il suo iconico Magic Mouse. Un prodotto che ha segnato l’evoluzione dei dispositivi di input. Le anticipazioni arrivano dalla newsletter Power On di Mark Gurman, secondo cui l’azienda di Cupertino è impegnata nello sviluppo di un modello completamente rivisitato. Tra gli obiettivi principali vi è la volontà di rispondere alle critiche storiche legate all’ergonomia e alla praticità. In particolare, l’attuale posizione della porta di ricarica è da tempo un punto debole. In quanto obbliga gli utenti a capovolgere il mouse durante il caricamento.

Apple: un’icona che guarda al futuro

Questo nuovo Magic Mouse potrebbe rappresentare una svolta. Infatti Apple punta a creare un dispositivo più adatto alle esigenze dell’era moderna. Ispirandosi a design ergonomici come quello del Logitech MX Master. Anche se non sono ancora trapelati dettagli tecnici importanti, Gurman suggerisce che il lancio potrebbe avvenire entro il 2026. Dunque in concomitanza con l’arrivo dei nuovi MacBook Pro dotati di display OLED. La scelta di introdurre il nuovo mouse insieme a un aggiornamento del sistema Mac sottolinea così l’intento di Apple di migliorare l’esperienza complessiva degli utenti.

Il Magic Mouse è un simbolo dell’approccio visionario di Apple al design e alla tecnologia. La prima generazione, lanciata nel 2009, si distingueva per la superficie multi-touch. La quale eliminava i pulsanti fisici a favore di un’interazione basata su gesti come scorrere e zoomare. Questo design minimalista, unito a materiali come alluminio e plastica, ha reso il dispositivo una scelta elegante e innovativa per gli utenti Mac.

La storia del mouse Apple, però, inizia molto prima. Ovvero negli anni ’80, con il lancio del primo mouse insieme al Macintosh. Ogni evoluzione successiva, come il Might-Mouse del 2005 con scroll a 360°, ha aggiunto poi nuove funzionalità. Dimostrando appunto l’impegno di Apple nell’innovazione. Oggi, il MagicMouse si prepara a un nuovo capitolo della sua storia, con un design che non solo risolve i problemi attuali, ma punta a soddisfare le esigenze ergonomiche di una nuova generazione di clienti.