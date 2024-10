Le novità del colosso Apple non terminano mai grazie al gran numero di dispositivi che riesce a portare sul mercato nel corso degli anni. Tra le novità dell’azienda di Cupertino non possiamo non citare i nuovi accessori Magic dedicati ai Mac. Oltre al lancio del nuovo iMac, dunque, l’azienda ha deciso di stupide gli utenti con diverse soluzioni come il Magic Mouse, il Magic Keyboard e il Magic Trackpad.

Non poca dunque la curiosità da parte di tutto gli appassionati del marchio per la nuova serie Magic che offre sicuramente caratteristiche interessanti nonostante alcuni dubbi. Scopriamo insieme tutti i dettagli in merito alle novità Apple nel corso di questo nuovo articolo.

Apple: nuovi accessori Magic per dispositivi Mac

Con l’annuncio dei nuovi accessori Magic per dispositivi Mac, Apple porta sul mercato il Magic Mouse, il Magic Keyboard e il Magic Trackpad, tutti accomunati dalla presenza di una porta di ricarica USB-C, in sostituzione alla Lightning.

Iniziamo dando un piccolo sguardo al Magic Mouse che, purtroppo, non viene lanciato con tutte le innovazioni che si speravano. Nello specifico, facciamo riferimento alla modifica del posizionamento del connettore di ricarica che, Apple, non ha deciso di effettuare. Nessuna novità anche dal punto di vista del design che si conferma lo stesso dei precedenti modelli presentati dall’azienda di Cupertino. In ogni caso parliamo di un dispositivo che a partire dal primo lancio, avvenuto durante il 2009, è riuscito sempre a conquistare un gran numero di utenti.

Dunque, nonostante Apple non abbia effettuato modifiche per quanto riguarda la posizione della porta di ricarica sul fondo, grazie all’aggiornamento alla porta USB-C va ad uniformare l’ecosistema dei suoi prodotti alle nuove normative.

Gli utenti interessati al nuovo Magic Mouse USB-C possono procedere con l’acquisto ad un costo che parte dagli 85 euro. La versione nera lanciata da Apple ha infatti un costo più alto, pari a 119 euro.