A quanto pare d’ora in avanti il mondo delle schede grafiche dell’azienda californiana dovranno operare un nuovo modello decisamente fuori dalle righe, non si tratta però di un modello prodotto ufficialmente da Nvidia bensì di una soluzione custom decisamente singolare prodotta da un utente, lo youtuber dal nick Budget-Builds Official ha, infatti, comprato la GPU da un venditore cinese online per circa 150 dollari.

Di cosa si tratta

La scheda in questione Mostra un profilo decisamente basso e un accesso a singolo slot, una volta inserita GPU-Z ha rilevato 768 shader, 4GB di memoria GDDR6 e altre specifiche tecniche inferiori rispetto alla RTX 4060.

Ad uno sguardo più attento, questa presunta RTX 4010 sembra essere una versione modificata della RTX A400, una GPU professionale economica della generazione Ampere.

Nel dettaglio sembrerebbe che il venditore abbia modificato questa scheda, consentendole di funzionare con i driver cinesi di Nvidia aumentandone la frequenza di circa 200 MHz, ciò in termini di prestazioni effettive si è tradotto in 30 e 60 FPS nella maggior parte dei giochi a 1080p con impostazioni alte/ultra faticando però, in maniera decisamente evidente con il ray tracing, 56 fps a 480p.

Al momento è possibile acquistare una di queste schede a poco più di 100 $ sul mercato cinese, queste ultime ovviamente soffrono di alcuni bug dal momento che adoperano driver non ufficiali, nonostante tutto si tratta di una questione che ha molto significato dal momento che secondo l’utente, questa tipologia di prodotto potrebbe riscuotere un grande successo nella fascia più bassa del mercato, concetto che solleva un grosso polverone dal momento che porta a riflettere proprio su questa fascia e sul mercato parallelo delle GPU Che effettivamente possono funzionare chi non ha problemi a scendere a compromessi.

Non rimane da attendere per vedere se la nota azienda californiana vorrà dire la sua in merito o se semplicemente farà scivolare il tutto nel dimenticatoio.