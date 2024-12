Apple potrebbe presto rivoluzionare il panorama tecnologico con una mossa che molti utenti attendevano da tempo. L’azienda di Cupertino potrebbe presto equipaggiare i Mac con connettività cellulare. Tale sviluppo permetterebbe ai laptop di Apple di essere sempre connessi. Senza la necessità di reti Wi-Fi o tethering da altri dispositivi. Secondo le ultime indiscrezioni, tale passo rappresenta solo una parte di una strategia più ampia che Apple sta portando avanti per rafforzare la propria indipendenza tecnologica.

Apple: presto i laptop avranno una loro connessione?

L’azienda sta lavorando alla creazione di modem cellulari proprietari. Il loro debutto è previsto nel 2025 sui nuovi iPhone SE 4. Per i Mac, invece, l’integrazione di tali componenti avanzati è attesa per il 2026. Ovvero quando arriverà la seconda generazione di modem. Quest’ultimi saranno progettati per garantire non solo una connessione costante, ma anche prestazioni di rete superiori grazie al 5G migliorato. Un aspetto cruciale per i professionisti che necessitano di accesso immediato ai dati ovunque si trovino.

Suddetta strategia non solo consente un maggiore controllo sulla qualità e sull’efficienza dei prodotti. Potrebbe anche tradursi in innovazioni uniche, come dispositivi più sottili o con consumi energetici ridotti. L’innovazione non si limiterà ai Mac. Si prevede che i nuovi modem trovino applicazione anche nei futuri dispositivi AR/VR dell’azienda. Come il Vision Pro. In tal modo saranno resi completamente autonomi grazie alla connettività 5G. L’obiettivo finale? Creare esperienze fluide e senza interruzioni. Sia che si tratti di videochiamate immersive, gaming, o interazioni nel metaverso. Non è escluso che, in futuro, Apple possa applicare tale tecnologia anche ad occhiali per realtà aumentata. Ampliando ulteriormente il proprio ecosistema.

Con i precedenti successi nella transizione verso processori proprietari, è lecito aspettarsi che Apple porti avanti tale progetto con altrettanta determinazione. Accelerando l’innovazione e trasformando i propri dispositivi in veri strumenti di produttività sempre connessi. Non resta che attendere l’arrivo effettivo di tale innovazione.