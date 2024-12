Un nuovo aggiornamento di Windows 11 sta causando alcuni problemi a diversi utenti. Nel dettaglio, con l’arrivo dell’ultimo aggiornamento (KB5048667), gli utenti si ritrovano spazientiti dalla presenza di alcuni intoppi. Il primo si presenta con l’installazione dell’aggiornamento stesso. Numerosi utenti riferiscono di errori come il famigerato 0x800f081f, che interrompe il processo senza apparente soluzione.

Inoltre, anche quando l’installazione sembra avviarsi correttamente spesso si blocca al 100%, rendendo vani i tentativi di aggiornamento. Tale problema non è limitato agli utenti di Windows. Anche chi utilizza macOS con chip M3 e Parallels Desktop per eseguire Windows su architettura ARM64 si trova davanti a messaggi di errore persistenti.

Windows 11: i problemi emersi con il nuovo aggiornamento

Un’altra questione critica riguarda il calo di performance riscontrato dopo l’installazione. Molti utenti riportano un rallentamento progressivo del sistema. Con episodi di stuttering e blocchi durante l’utilizzo di applicazioni o giochi. Titoli popolari come Roblox e League of Legends mostrano un evidente deterioramento delle prestazioni. Mentre operazioni quotidiane, come l’apertura di Esplora File, risultano più lente del normale. Tali problemi sembrano essere legati a un malfunzionamento nel gestore della CPU, che non distribuisce correttamente le risorse.

Non mancano poi segnalazioni di anomalie più specifiche. Un incremento della temperatura della CPU di 4-5 gradi, glitch nell’interfaccia di Esplora File, difficoltà nella riproduzione di contenuti multimediali su Netflix e Prime Video in modalità schermo intero. Si è verificata anche la temuta schermata blu (BSOD) che forzano il rollback dell’aggiornamento. In casi estremi, l’aggiornamento ha impedito l’avvio del sistema, obbligando gli utenti a intervenire disabilitando l’avvio sicuro o a eseguire complicate procedure di ripristino.

Microsoft ha dichiarato di essere al corrente dei problemi con Windows 11 e sta lavorando a una patch correttiva. Nel frattempo, si consiglia agli utenti di considerare soluzioni temporanee come la disinstallazione dell’aggiornamento. O anche l’ottimizzazione delle impostazioni di alimentazione per mitigare i danni.