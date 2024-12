Nonostante Microsoft abbia annunciato l’ampliamento della disponibilità dell’aggiornamento Windows 11 24H2, continuano ad emergere diversi ostacoli tecnici. Gli utenti, infatti, segnalano difficoltà con dispositivi come stampanti multifunzione di rete e giochi Ubisoft, oltre a bug in Esplora file. Tali problemi sono stati definiti da Microsoft come “safeguard”. Essi bloccano temporaneamente l’installazione su alcune configurazioni hardware e software, creando disagi per chi desidera aggiornarsi. Anche se il colosso di Redmond è al lavoro per risolvere le incompatibilità, i tempi per un lancio completo e senza intoppi restano ancora incerti.

Microsoft estende il lancio di Windows 11 24H2

Per chi però, intende accelerare i tempi, è possibile verificare manualmente la disponibilità dell’aggiornamento tramite Windows Update. L’operazione, semplice da eseguire, può fornire un’indicazione sulla compatibilità del proprio dispositivo. In caso di blocco, però, Microsoft non specifica quali siano i conflitti emersi. A volte, infatti, può essere necessario dover disinstallare software problematici. Chi preferisce evitare rischi di instabilità può comunque scegliere di aspettare che gli eventuali bug siano rimossi.

Insomma, la nuova versione del sistema operativo è ora disponibile per un numero maggiore di persone. Finora riservata a chi aveva selezionato l’opzione di aggiornamento prioritario, Windows 11 24H2 inizierà pian piano a comparire anche sui computer che non hanno attivato questa impostazione. Microsoft sottolinea, però, che il processo di distribuzione sarà graduale. Dunque non tutti i dispositivi compatibili riceveranno immediatamente la notifica per l’installazione.

Ad ogni modo, nonostante i limiti, chi ha accesso all’aggiornamento può procedere in totale sicurezza, usufruendo delle novità introdotte con questa versione. Per molti, come detto, basterà attendere ancora qualche settimana per ricevere automaticamente l’update. Nel frattempo, Microsoft invita a segnalare eventuali problemi per velocizzare la risoluzione. Una cosa è certa però. Anche se ancora con qualche intoppo, Windows 11-24H2 rappresenta un ulteriore passo avanti verso un’esperienza d’uso ancora più evoluta e stabile che mai.