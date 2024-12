Una nuova interessante promozione è disponibile su Amazon, dove gli utenti si ritrovano a poter acquistare un monitor da gaming ad un prezzo estremamente basso ed unico nel proprio genere, parliamo infatti di una spesa finale che corrisponde esattamente a soli 84 euro.

Il prodotto di cui vi parliamo è un monitor da 24 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD (1080p), che viene impreziosito dalla presenza di un refresh rate elevato, pari a 165Hz. Tutte queste specifiche ci permettono di inviduarlo a tutti gli effetti come un monitor da gaming, data infatti la sua capacità di estendere al massimo la fluidità in fase di utilizzo. Nella parte posteriore è possibile trovare gli attacchi VESA, il che permettono di appendere direttamente il monitor a muro, senza doverlo fisicamente poggiare su una superficie.

Amazon quasi regala il monitor da gaming

Uno sconto imperdibile ha voluto riservare Amazon in questi giorni a tutti i propri utenti, infatti la promozione attivata nel periodo corrente viene applicata su un prodotto Amazon Basics, il cui listino sarebbe stato di 159 euro. Negli ultimi 30 giorni aveva avuto un prezzo ribassato a 99,96 euro, che viene ulteriormente scontato del 15% oggi, fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 84,99 euro. Premete qui per l’acquisto.

I tempi di risposta sono ridottissimi, pari a solo 1 millisecondo, con sincronizzazione adattiva. Le dimensioni del monitor sono pari a 53,93 x 48,49 x 19,30 millimetri, il che facilita il posizionamento praticamente ovunque vogliate all’interno della vostra abitazione. La stessa base di appoggio, o stand, è regolabile in altezza, in questo modo l’utente può spostarla a regolarla a piacimento, in base alle proprie necessità. L’unica colorazione disponibile è la nera, con una scocca principalmente realizzata in plastica, con finitura opaca.