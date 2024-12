WhatsApp propone innovazioni e novità interessanti per le sue funzioni. Di recente è stata annunciata una nuova funzione per la versione iOS dell’app. Si tratta dell’introduzione di un tastierino numerico virtuale dedicato. La novità consentirà agli utenti di effettuare chiamate digitando direttamente il numero desiderato. Dunque, senza dover necessariamente salvare il contatto nella rubrica. Una strategia che punta a semplificare l’esperienza utente e a rendere l’app sempre più completa.

WhatsApp: novità per le chiamate in arrivo su iOS

La funzionalità, già disponibile sulla versione Android, non ha mai riscosso grande attenzione. Ciò probabilmente per via della sua natura piuttosto basilare. Infatti, il tastierino permette solo di chiamare numeri registrati su WhatsApp. Se il destinatario non utilizza l’app, non sarà possibile raggiungerlo. Suddetto limite, per quanto comprensibile, riduce l’utilità del tastierino.

Inoltre, è stata riscontrata la mancanza di funzioni avanzate. Come, ad esempio, il completamento automatico dei numeri o la ricerca intelligente nei contatti. Opzioni utili per velocizzare le operazioni di chiamata. Al momento, il tastierino di WhatsApp non offre suddette comodità, ma la presenza delle lettere accanto ai numeri potrebbe suggerire che simili miglioramenti siano già previsti.

L’utilizzo del tastierino su iPhone è semplice. Basta accedere alla sezione “Chiamate” tramite l’icona in basso a destra. A questo punto bisogna premere il pulsante verde con la cornetta telefonica e selezionare l’opzione “Chiama un numero“. È utile sottolineare che la funzione è al momento riservata agli utenti Beta. Non è ancora chiaro quando verrà resa disponibile per tutti gli utenti nella versione stabile dell’app.

Anche se ci sono dei dubbi, con tale novità, WhatsApp punta a rafforzare la sua posizione. Ciò offrendo un’esperienza sempre più vicina a quella di un vero e proprio telefono digitale. Sarà interessante vedere se, con i futuri aggiornamenti, il tastierino numerico verrà arricchito con funzionalità più evolute. In modo da competere con le soluzioni native dei dispositivi mobili.