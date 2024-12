Col nuovo anno in arrivo ovviamente i vari provider che offrono svariati servizi non perdono occasione per applicare aumenti contrattuali, a questa categoria risponde anche TIM che comunica La modifica delle condizioni economiche per quanto riguarda le offerte TIMVision che includono i contenuti DAZN per clienti sia di rete fissa che di rete mobile, in entrambi i casi infatti il costo mensile aumenterà di 4 euro Iva inclusa, la motivazione che giustifica questo aumento unilaterale è rappresentato dal mutamento delle condizioni di mercato, chiaro riferimento all’inflazione.

Chi riguarda e quando aumenta

Le offerte che verranno interessate da questo momento sono TIMVision Gold e TIMVision calcio e sport, nel dettaglio per gli utenti sulla linea fissa l’aumento partirà dal 1 febbraio 2025 mentre per la linea mobile dal primo addebito successivo al 26 gennaio 2025, l’avviso verrà erogato sul linea fissa tramite un messaggio nella fattura di dicembre 2024, mentre sul linea mobile con un SMS.

Come per ogni aumento unilaterale del contratto, chi non intende accettare la variazione può recedere dall’offerta senza penali né costi di disattivazione e la comunicazione di tale presa di posizione dovrà essere effettuata per i clienti di linea fissa entro il 28 febbraio 2025 mentre per i clienti di linea mobile entro il 25 febbraio 2025, il recesso può essere comunicato tramite varie modalità, tramite richiesta all’interno della propria area clienti MyTIM, scrivendo direttamente a Tim presso la casella postale 111-0054 Fiumicino Roma, allegando la fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando la causale della rescissione tramite la voce “Modifica alle condizioni contrattuali”.

Altrimenti potete mandare una PEC all’indirizzo DISATTIVAZIONI_TIMVISION_CLIENTIPRIVATI@PEC.TELECOMITALIA.IT, citando la medesima causale descritta sopra e allegando il documento oppure chiamando il servizio clienti 187 su linea fissa o 119 su linea mobile o ancora più semplicemente recandovi presso un negozio TIM.

Per coloro che decidono di disdire l’offerta nel caso siano in possesso di un decoder TIM in comodato d’uso gratuito, questi ultimi riceveranno una mail con le modalità di restituzione del box con tutte le informazioni per procedere ad essa.