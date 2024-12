Offerte TIM: 3 nuove soluzioni fino a 200 GB e primo mese gratis

TIM ha lanciato tre promozioni pensate per chi arriva da Iliad o operatori virtuali. Con queste offerte, è possibile scegliere piani ricchi di GB a prezzi competitivi e con il vantaggio del primo mese gratuito. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche delle tre proposte.

Power Special: la promo con 300 GB in 5G

La Power Special è l’opzione più generosa per chi desidera il massimo della velocità e del traffico dati. Offre 300 GBin 5G, minuti illimitati e 200 SMS, tutto a soli 9,99 euro al mese. Ideale per chi naviga e utilizza streaming ad alta velocità, sfruttando al massimo la rete 5G.

Power Iron: conveniente e funzionale per chi vuole la qualità TIM

Per chi cerca un’opzione più economica, TIM propone la Power Iron. Soluzioni di questo genere vanno sempre valutate, soprattutto come in questo caso che ci sono 150 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, al costo di 6,99 euro al mese. Una soluzione perfetta per chi ha bisogno di tanto traffico dati senza rinunciare a un prezzo contenuto.

Power Supreme Easy: equilibrio tra giga e costo, tutto a 7,99€

La Power Supreme Easy è una via di mezzo tra le due precedenti. Con 200 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, il prezzo è di 7,99 euro al mese. Una scelta equilibrata per chi desidera più GB senza passare al 5G.

Queste offerte sono dedicate ai nuovi clienti TIM che provengono da Iliad o operatori virtuali. Oltre al costo competitivo, tutte le promozioni includono il primo mese gratis, un’opportunità per testare il servizio senza alcuna spesa iniziale.

Per attivare una di queste promozioni, basta recarsi in un negozio TIM o consultare il sito ufficiale. Non dimenticate che si tratta di offerte riservate a un pubblico specifico e che il primo mese gratuito rende queste opzioni ancora più interessanti.

Con queste tre proposte, TIM punta a soddisfare diverse esigenze, combinando grandi quantità di GB e prezzi accessibili. Scegli quella che meglio si adatta al tuo modo di utilizzare internet.