Il lancio del Huawei Mate X6 ha sollevato diverse discussioni. In particolare sono state evidenziate diverse somiglianze estetiche con un altro dispositivo. Ovvero l’Honor Magic V3. Due aziende che lavorano insieme possono influenzarsi a vicenda. Ed è proprio questo quello che sembra sia accaduto. A prima vista, i due dispositivi sembrano quasi gemelli. Stesso design raffinato, finitura in similpelle dai toni caldi e oblò per le fotocamere che richiama un’estetica di lusso. Anche dimensioni e spessore risultano particolarmente simili. Ciò ha portato molti a chiedersi se ci sia ancora un legame dietro le quinte tra le due aziende.

Huawei ed Honor ancora insieme?

È però importante sottolineare che le somiglianze si fermano al design esterno. Sotto la scocca, Mate X6 e Magic V3 prendono strade completamente diverse. Il Huawei Mate X6, ad esempio, è dotato di un display interno con risoluzione di 2440 × 2240 e punch hole laterale. Mentre Honor Magic V3 opta per uno schermo con proporzioni e configurazione differenti. Lo stesso vale per le cerniere, i tasti e persino le antenne.

Ma le differenze non finiscono qui. Huawei, con il suo Mate X6, fa affidamento su un processore proprietario. Una scelta strategica per affrancarsi dalla dipendenza dai chip Qualcomm, che invece equipaggiano il Magic V3. La batteria, un elemento cruciale nei dispositivi moderni, vede Honor utilizzare una cella Carbon Silicon. Mentre Huawei si affida a una tecnologia più convenzionale. Anche per il comparto fotografico, i due dispositivi si distinguono. Huawei integra sensori di propria produzione, tra cui un innovativo multispettrale, e adotta la tecnologia RYYB.

Quindi, nonostante l’apparenza, i due dispositivi presentano caratteristiche e tecnologiche separate. Al momento, non è chiaro il motivo per cui Huawei abbia scelto un design così simile a quello di Honor. Nonostante ciò, è chiaro che le loro strade sono molto diverse, e tale diversità si riflette nei prodotti che portano sul mercato.