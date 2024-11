Nuova Peugeot Style: più equipaggiamento e costo ridotto

Con l’allestimento Style, Peugeot punta a conquistare un pubblico più ampio grazie a una gamma di modelli competitivi come la 208. La piccola utilitaria è proposta in diverse motorizzazioni: a benzina da 100 CV, in versione Hybrid da 100 CV con cambio doppia frizione e persino nell’innovativa elettrica da 136 CV. Ma cosa rende così speciale questa versione Style?

Tecnologia e comfort sono le parole d’ordine. La firma luminosa diurna a LED con i tre artigli, tipica di Peugeot, è presente sia sui fari anteriori sia su quelli posteriori, aggiungendo un tocco di carattere. Gli interni non sono da meno, con sedili in tessuto grigio Renzo e cuciture Orange Sunrise che danno freschezza al look. La dotazione di base non lascia insoddisfatti: un sistema multimediale con touchscreen da 10 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless, climatizzatore automatico e freno di stazionamento elettrico sono tutti di serie. Tutto questo con un prezzo di partenza competitivo di 21.070 euro. Peugeot ha alzato l’asticella, non credete?

La Peugeot 2008 e 308 Style ampliano l’offerta

La Peugeot 2008 Style porta il meglio della 208 in una forma più spaziosa e versatile, ideale per chi cerca un SUV compatto ma completo. Anche qui, le opzioni di motore sono varie: benzina da 100 CV, Hybrid da 136 CV e due varianti elettriche da 136 CV e 156 CV. La 2008 Style è pronta a sorprendere con un prezzo d’attacco di 26.200 euro, perfetto per chi desidera comfort e stile in un unico veicolo.

Arriva poi la Peugeot 308 Style, disponibile sia come berlina che station wagon. Con il suo allestimento Style, la 308 promette una guida piacevole e sostenibile, con versioni Hybrid da 136 CV e una motorizzazione elettrica da 156 CV. Non manca una versione diesel BlueHDi da 130 CV per chi macina chilometri e cerca l’efficienza. E il prezzo? Si parte da 31.750 euro. Peugeot ha dunquecreato una linea Style che sa come coniugare accessibilità ed eleganza. Una strategia vincente per attirare nuovi clienti senza compromessi in termini di dotazioni e tecnologia. Chi non vorrebbe guidare una Peugeot con questo livello di stile?