E’ arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare una smart TV Hisense, infatti in questi giorni su Amazon è disponibile una delle migliori riduzioni degli ultimi anni, con la possibilità di mettere le mani su un prodotto estremamente economico, almeno in confronto alle sue specifiche tecniche.

Il modello disponibile è il 65E77NQ, stiamo a tutti gli effetti parlando di un televisore con diagonale di 65 pollici, che sfrutta tecnologia QLED per raggiungere una risoluzione massima in 4K. Il prodotto è una smart TV VIDAA U7, con supporto Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus e perfettamente compatibile con il digitale terrestre 2.0 (DVB-T2/S2), oltre a lativù 4K e HEVC 10. Gli utenti che lo vogliono controllare con la propria voce potranno farlo grazie alla piena compatibile con Amazon Alexa, oltre alla possibilità di installare le più importanti applicazioni di streaming.

Smart TV Hisense: occhio allo sconto Amazon

Il prezzo della smart TV Hisense è decisamente più basso del normale, il suo listino, a conti fatti almeno, sarebbe di 719 euro, una cifra che la stessa Amazon ha deciso di abbattere completamente del 13%, portando il consumatore ad un risparmio di quasi 100 euro, per una spesa finale da sostenere pari a 629 euro. Premete qui per l’acquisto.

Le sue dimensioni sono generalmente allineate con gli standard a cui siamo abituati, raggiungendo per la precisione 145,4 x 83,8 x 7,6 centimetri di spessore, con proporzioni 16:9 ed una frequenza di aggiornamento di base di 60Hz. All’interno della confezione l’utente può trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento, come ad esempio il telecomando, il cavo di alimentazione ed anche la guida/manuale utente. I piedi di appoggio sono posti verso gli angoli bassi del dispositivo, così da poter posizionare praticamente ciò che si vuole al di sotto dello stesso.