Fastweb Casa Light è l’offerta ideale per chi desidera navigare senza limiti con una connessione stabile e veloce. Ora proposta a 23,95€ al mese invece di 27,95€, questa soluzione unisce prestazioni elevate a un prezzo davvero accessibile. La fibra ultraveloce garantisce una connessione affidabile per streaming in alta definizione, gaming online senza ritardi e lavorando anche da remoto. A rendere il pacchetto ancora più completo è il modem NeXXt One con tecnologia WiFi 6. Il quale, incluso senza costi aggiuntivi, assicura una copertura uniforme in ogni angolo della casa.

Fastweb: tecnologia avanzata e competenze digitali a portata di mano

Per usufruire di questo prezzo promozionale, è necessario attivare anche il piano Fastweb Mobile, disponibile a soli 7,95€ al mese. Questo offre 150GB di dati, minuti illimitati e 100 SMS, con la comodità della spedizione gratuita della SIM o eSIM. La combinazione di questi due servizi crea una soluzione versatile. Assolutamente adatta sia per chi lavora da casa sia per chi necessita di una connessione stabile anche se in continuo movimento.

La proposta di Fastweb non si limita però solo alla qualità della connessione. Oltre ai servizi di rete, l’offerta include l’accesso ai corsi della Fastweb- Digital Academy. Una piattaforma che permette di sviluppare nuove competenze digitali. Questo ulteriore servizio rende l’offerta perfetta per famiglie e professionisti. In particolare per coloro che desiderano investire nella propria formazione tecnologica.

Attivare l’offerta è semplice e veloce. Basta visitare il sito ufficiale di Fastweb. Qui sarà possibile sottoscrivere la fibra a 23,95€ al mese e il piano mobile a 7,95€. La promo scelta rappresenta una soluzione assolutamente conveniente per chi cerca il massimo delle prestazioni senza sacrificare il risparmio. Conviene però approfittarne subito. In quanto i prezzi promozionali potrebbero variare con il tempo.

Insomma, Fastweb Casa Light, con la sua combinazione di fibra ultraveloce e servizi mobili, si posiziona come una delle migliori soluzioni sul mercato per qualità e convenienza. Una scelta perfetta per chi desidera una connessione sempre affidabile, sia a casa che in viaggio.