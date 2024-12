Gli utilizzatori abituali di Google News stanno vivendo un importante cambiamento nell’interfaccia dell’app. Il servizio infatti, molto utilizzato per seguire le notizie da diverse fonti, ha ricevuto un aggiornamento che ne migliora l’usabilità e l’aspetto. Tale modifica si concentra principalmente sulla barra di navigazione inferiore, ora semplificata. Le schede precedenti, come “Per te” e “Titoli”, sono state unite in una sezione unica chiamata “Home”. Con questo cambiamento, le persone troveranno in un unico spazio sia le notizie personalizzate sia quelle principali. In questo modo, la navigazione diventa molto più rapida ed efficiente.

Google News: l’aggiornamento graduale e la speranza di una diffusione rapida

Non solo la parte inferiore dell’interfaccia è stata rinnovata, ma anche quella superiore della schermata principale ha subito un cambiamento. Sono stati aggiunti infatti nuovi pulsanti interattivi. Grazie a cui è possibile filtrare le notizie per categorie specifiche. Come Notizie locali, Italia, Sport, Intrattenimento e molte altre. Ciò rende più facile personalizzare il feed di notizie, migliorando l’esperienza complessiva. La nuova interfaccia consente quindi una navigazione più mirata. Adattandosi meglio alle esigenze di chi utilizza l’app per rimanere aggiornato su temi particolari.

Tale aggiornamento è stato distribuito con l’ultima versione disponibile di Google News, la 5.120.x.Non tutti però potrebbero vederlo immediatamente. La distribuzione avviene in maniera graduale. Mentre, in alcuni casi, potrebbe essere necessaria un’attivazione lato server. Ciò significa che chi non ha ancora ricevuto l’aggiornamento dovrà pazientare ancora qualche giorno.

Nonostante Google News non sia l’app su cui l’azienda si concentra maggiormente, il gigante tecnologico ha dimostrato di voler migliorare anche questo servizio. In particolare con una nuova interfaccia che rende l’accesso alle notizie più pratico. La modifica risponde alla crescente domanda di strumenti che permettano di restare aggiornati in modo facile e veloce. Per coloro che invece non vedono l’aggiornamento, si consiglia di verificare la presenza della versione più recente sull’app store di Google.