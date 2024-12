CoopVoce EVO 200: la nuova offerta top di gamma con 200 GB

CoopVoce ha presentato EVO 200, una promozione pensata per competere con le migliori offerte telefoniche del momento. Questo piano, disponibile per chiunque scelga di passare a CoopVoce, punta a conquistare nuovi utenti con condizioni davvero vantaggiose.

Cosa offre EVO 200 di CoopVoce

La proposta di EVO 200 si distingue per il suo rapporto qualità-prezzo. Ogni mese sono inclusi:

Minuti senza limiti verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 1000 SMS da inviare verso qualsiasi operatore;

da inviare verso qualsiasi operatore; 200 GB di traffico dati in 4G, sufficienti per navigare, guardare video e lavorare in mobilità.

Il tutto a un costo di soli 7,90 € al mese, senza aumenti futuri. CoopVoce garantisce infatti che questa tariffa resterà invariata nel tempo, un aspetto cruciale che dà fiducia agli utenti.

Come attivare uova a noEVO 200

L’attivazione è gratuita per chi aderisce entro l’8 gennaio 2025, una data da segnare in agenda per non perdere l’occasione. È possibile attivare l’offerta sia online, tramite il sito ufficiale CoopVoce, sia presso i punti vendita Coop abilitati.

Si tratta di un’offerta apparentemente perfetta per chi cerca un nuovo operatore ma non vuole rinunciare ai contenuti e alla convenienza. Scegliere questo gestore significa avere tutto, dunque anche una rete molto affidabile. Ricordiamo infatti che CoopVoce si affida a TIM per quanto riguarda la rete mobile.

CoopVoce EVO 200 si posiziona dunque tra le migliori offerte del mercato grazie a un equilibrio tra convenienza, quantità di Giga inclusi e un costo fisso. L’attivazione gratuita entro l’8 gennaio 2025 la rende ancora più interessante per chi è alla ricerca di una tariffa top di gamma senza sorprese.

Con un pacchetto così completo, EVO 200 rappresenta una scelta competitiva per chi desidera un’offerta duratura e vantaggiosa. Ovviamente le offerte scelte durano per sempre e non sono soggette a riduzioni, ma consigliamo di fare quanto prima per non perdere il treno. Dal prossimo mese di gennaio ne arriveranno delle altre ma probabilmente con meno giga.