Triumph Motorcycles ha presentato nelle scorse ore la Bonneville Bobber TFC. Si tratta di un’esclusiva moto realizzata in edizione limitata. Gli esemplari che il costruttore ha deciso di produrre sono infatti solamente 750 in tutto il mondo.

A contraddistinguere e a rendere unico ciascun esemplare, la presenza di una targhetta numerata. Oltre a ciò, ci troviamo davanti a una due ruote che attira l’attenzione grazie alla cura estrema dei dettagli. Non mancano, infatti, personalizzazioni realizzate a mano che rendono unica la nuova Bonneville Bobber TFC. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli e le caratteristiche che contraddistinguono questo nuovo modello a marchio Triumph Motorcycles.

Triumph Bonneville Bobber TFC: i dettagli della nuova due ruote

La nuova Bonneville Bobber TFC presentata dal costruttore Triumph Motorcycles non può che attirare l’attenzione di tutti gli appassionati del settore delle due ruote. Non a caso, questo nuovo modello viene presentato con delle linee uniche e personalizzazioni impeccabili che rendono unica questa edizione limitata. Come anticipato in apertura, si tratta di un’edizione limitata a soli 750 esemplari in tutto il mondo.

A non passare inosservato è certamente il design con finitura bicolore e dettagli dorati dipinti a mano. Oltre a ciò, lusso e la cura nei dettagli unendosi a comfort ed esclusività rendono ciascun esemplare unico e inimitabile. Dal punto di vista della meccanica, il costruttore ha deciso di aggiornare il motore Bonneville bicilindrico 1.200 cc in modo da offrire una potenza di 78 CV e 106 Nm di coppia massima. Tra le modalità di guida: Road, Rain e Sport, quest’ultima è in grado di massimizzare la risposta dell’acceleratore. Non mancano inoltre tecnologie avanzate come il controllo di trazione che consente di avere una stabilità adeguata anche in condizioni più difficili.

La nuova Bonneville Bobber TFC sarà disponibile presso le concessionarie ad un prezzo di partenza di €20.670. Secondo quanto diffuso, la disponibilità partirà da marzo 2025.