Prime Video: tutte le novità del 2025, da LOL 5 con Siani a Reacher 3

Il 2025 si prospetta ricco di contenuti imperdibili per gli abbonati a Prime Video, con un’offerta variegata di produzioni originali italiane e internazionali. La piattaforma ha svelato il calendario del prossimo anno, confermando il proprio impegno nel realizzare contenuti di qualità per il pubblico italiano e mondiale.

Le novità italiane su Prime Video

Una delle sorprese più attese è la quinta stagione di “LOL: Chi ride è fuori”, che porterà alla conduzione due volti noti della comicità italiana: Alessandro Siani e Angelo Pintus. Il cast, già ricco di talenti come Enrico Brignano, Geppi Cucciari e Raul Cremona, sarà arricchito dal vincitore di “LOL Talent Show”.

Tra le produzioni italiane, spicca la serie “Costiera”, che unisce l’attore americano Jesse Williams (famoso per “Grey’s Anatomy”) a Maria Chiara Giannetta, in una storia ambientata nella splendida cornice di Positano. Per gli amanti della commedia, invece, arriva “Non è un paese per single”, adattamento del romanzo di Felicia Kingsley, con Matilde Gioli e Cristiano Caccamo protagonisti di una romantica avventura in un borgo toscano.

Il periodo natalizio sarà allietato dal film “Natale senza Babbo”, con Alessandro Gassmann nel ruolo di un Babbo Natale in crisi, affiancato da Luisa Ranieri. Torneranno anche i The Jackal con la seconda stagione di “Pesci Piccoli”, promettendo nuove divertenti avventure ambientate nel mondo della pubblicità.

Produzioni internazionali

Dal fronte internazionale, il 20 febbraio arriverà la terza stagione di “Reacher”, ispirata al romanzo “La vittima designata” di Lee Child, seguita dalla terza stagione de “La Ruota del Tempo”, in arrivo il 13 marzo. Tra le commedie, spicca “Un matrimonio di troppo”, che vedrà Will Ferrell e Reese Witherspoon coinvolti in situazioni esilaranti legate a un qui pro quo matrimoniale.

Un’altra novità è “The Traitors”, un reality show psicologico che ha già conquistato BAFTA ed Emmy. Per gli appassionati di animazione, invece, “Il Baracchino” porterà sullo schermo le voci di Lillo Petrolo e Pilar Fogliati.

Tra le nuove produzioni originali italiane figura una serie comedy di sei episodi con Maccio Capatonda, ancora senza titolo, che promette il suo inconfondibile tocco surreale.