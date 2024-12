Revolut ora diventa banca italiana con IBAN locali e tante nuove opportunità

Revolut è una delle app finanziarie più famose al mondo. Al momento è di sicuro tra le soluzioni più percorse dagli utenti che viaggiano all’estero e cercano un metodo di pagamento versatile e comodo. È arrivata una grande novità: con l’apertura della succursale italiana di Revolut Bank UAB, i nuovi clienti potranno avere un IBAN italiano già al momento dell’apertura del conto. Nessun problema anche per coloro che sono già clienti: ci sarà infatti la possibilità di effettuare la migrazione al nuovo IBAN da gennaio 2025.

Revolut offre un’esperienza bancaria più semplice con gli IBAN italiani

L’introduzione degli IBAN locali segna una svolta per gli utenti italiani che infatti ora non avranno problemi ad accreditare lo stipendio, pagare bollette o gestire addebiti diretti. I conti resteranno comunque protetti fino a 100.000 euro grazie al Fondo di garanzia dei depositi della Banca di Lituania.

Una crescita ambiziosa e nuovi servizi in arrivo

Lo scopo di Revolut è chiaro: si vuole ottenere una posizione ancor più consolidata in Italia. A supporto di tutto ciò ci sono certamente i numeri del 2024: glli utenti italiani hanno effettuato 300 milioni di transazioni, segnando un incremento dell’86% rispetto all’anno precedente.

Nel corso del 2025, oltre agli IBAN italiani, Revolut introdurrà nuovi prodotti come interessi sui depositi e soluzioni di credito aggiuntive. Questi si aggiungeranno a servizi già consolidati, come prestiti personali, investimenti, strumenti di gestione del budget e opzioni per viaggiatori.

L’importanza degli IBAN locali

Secondo un’indagine commissionata da Revolut, il 46% degli italiani considera l’IBAN locale un fattore determinante nella scelta del conto principale. Questa preferenza si integra perfettamente con altre funzionalità offerte dalla piattaforma, come trasferimenti SEPA istantanei, pagamenti pagoPA senza commissioni e una gestione finanziaria completamente digitale.

Revolut, già riconosciuta come l’app finanziaria più scaricata in Italia nel 2024 e premiata da Altroconsumo come banca preferita dai consumatori, si conferma una scelta sempre più apprezzata dagli italiani.