Revolut negli aeroporti: a Ciampino e Malpensa distributori carte gratuite

Avere una carta prepagata al seguito che sia valida in tutto il mondo e soprattutto versatile per ogni tipo di valuta, è un vantaggio per tutti. Proprio per questo motivo sono tantissime le persone che scelgono il servizio Revolut, ormai famoso in tutto il mondo. L’azienda, dopo aver annunciato sul territorio italiano il suo nuovo programma di fedeltà, ha deciso di siglare un nuovo accordo con gli aeroporti internazionali principali in Europa e quindi anche in Italia.

Più precisamente a Roma nell’aeroporto di Ciampino e a Milano all’aeroporto Malpensa, ora ribattezzato Silvio Berlusconi, Revolut consentirà ai passeggeri pronti per partire di poter avere una carta di debito gratis erogata da un distributore automatico. In realtà ce ne saranno alcuni installati nelle aree strategiche degli aeroporti. In questo modo tutti i viaggiatori potranno collegare la carta al conto Revolut ottenendo anche un cashback di 10 €. Basterà solo effettuare una prima transazione.

Revolut: le carte di debito gratis ai viaggiatori

I nuovi distributori che Revolut ha pensato di installare negli aeroporti, arriveranno già da questo mese di luglio. I primi saranno a Ciampino e Malpensa in Italia, mentre ad agosto arriveranno ad Oporto ed Helsinki. dopo l’estate invece si passerà anche a Bruxelles.

Queste sono le dichiarazioni rilasciate da Antoine Le Nel, Chief Growth and Marketing Officer di Revolut:

“Poiché la nostra aspirazione è diventare la prima banca globale, consideriamo gli aeroporti come il luogo ideale per promuovere il nostro prodotto. Questi spazi rappresentano una location di prestigio che riflette il posizionamento del nostro brand. Crediamo che offrire ai cittadini globali pagamenti semplici e senza attriti nei momenti di maggiore necessità sia un’iniziativa innovativa. Siamo orgogliosi dell’interesse mostrato dai principali aeroporti internazionali e puntiamo a includere ulteriori hub in Europa nei prossimi mesi.

Ringraziamo ADR per essere stata la prima a credere nel progetto e a promuoverne l’espansione. Dopo il successo iniziale, la nostra collaborazione è cresciuta, facendoci diventare il partner principale di Fiumicino per il 2024. Avremo una significativa presenza del marchio nelle principali aree dell’aeroporto, tra cui jetbridge a marchio Revolut, formati pubblicitari digitali innovativi in posizioni strategiche e un’estensione a Roma Ciampino“.