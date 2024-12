Sempre più spesso sentiamo parlare di intelligenza artificiale, tecnologia robotica e di energia solare. Tutte soluzioni che negli ultimi anni hanno fatto grandi passi avanti grazie all’impegno di aziende che sono riuscire a sviluppare soluzione valide e innovative. Oggi una notizia del tutto importante arriva direttamente dalla Corea del Sud e riguarda l’Healing Boat.

E’ proprio in Corea del Sud che la startup Ecopeace è riuscita a sviluppare una soluzione destinata alla pulizia dei laghi. A contraddistinguere tale soluzione è la combinazione tra intelligenza artificiale, energia solare e tecnologia robotica. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito all’imbarcazione.

Healing Boat: tutti i dettagli dell’imbarcazione

Non una classica imbarcazione ma una soluzione eccellente che la startup Ecopeace è riuscita a realizzare combinando tecnologie eccellenti come l’energia solare e la robotica. Nello specifico, l’Healing Boat è stata presentata dall’amministratore delegato in occasione del CES 2025 Global Media Meetup che si è tenuto a Seul. Secondo quanto diffuso, dunque, si tratta di un’imbarcazione che è in grado di cambiare la gestione delle acque dolci.

Ad attirare particolarmente l’attenzione è la sua capacità di filtrare fino a 2,5 milioni di litri d’acqua in sole 24 ore. Oltre a ciò, naturalmente, l’utilizzo dell’energia per operare senza sosta. Tra le sue caratteristiche anche la capacità di trasformarsi in battello ospitando fino a 8 persone. L’imbarcazione viene infatti utilizzata per effettuare tour guidati della durata 30 minuti. Ci troviamo dunque davanti ad un progetto del tutto innovativo che, oltre ad aver ottenuto anche il CES Innovation Award, sarà protagonista in occasione della prossima edizione del CES di Las Vegas che si terrà a gennaio 2025.

Non dimentichiamo che grazie alla presenza dei pannelli solari, l’Healing Boat non richiede l’utilizzo di batterie e opera autonomamente ottimizzando i metodi di pulizia delle acque. Non ci resta dunque che attendere la presentazione ufficiale durante il CES di Las Vegas 2025.