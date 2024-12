Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare sul Samsung Galaxy A35 è destinato a far parlare di sé per molto tempo, in quanto rappresenta a tutti gli effetti una delle migliori riduzioni degli ultimi mesi, con un risparmio che supera il centinaio di euro, e soprattutto con la possibilità di avere incluso nel prezzo anche l’alimentatore per il collegamento a parete.

Spendere poco per uno dei migliori device in circolazione è possibile, anche se non risulta essere estremamente portabile, se considerate a tutti gli effetti che parliamo di un prodotto da 209 grammi, con dimensioni che possono raggiungere 161,7 x 78 x 8.2 millimetri di spessore. Il processore è il Samsung Exynos 1380, octa-core con frequenza di clock a 2,4Ghz, affiancato a sua volta da una configurazione che prevede 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1TB).

Ricevete ogni giorno codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone, con le offerte migliori della giornata, iscrivendovi a questo canale Telegram.

Samsung Galaxy A35 è in sconto imperdibile su Amazon

Samsung Galaxy A35 è disponibile giusto in questi giorni su Amazon con un prezzo davvero di tutto rispetto, considerando comuqnue che parliamo di un prodotto con un listino di 359 euro, la spesa che l’utente si ritrova a sostenere, pari a soli 267 euro, è una delle migliori in circolazione. La versione a disposizione prevede ad ogni modo garanzia di 24 mesi, oltre che il suo essere completamente no brand. Premete qui per l’acquisto.

Con un prezzo così basso nessuno si sarebbe mai immaginato di avere la possibilità di godere di un comparto fotografico tanto performante, infatti dovete sapere che è disponibile un sensore principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 8 megapixel, con anche un effetto bokeh da 5 megapixel, per riuscire a scattare istantanee fino a 8165 x 6124 pixel, e riprendere video in 4K a 30fps, sempre appoggiandosi su un angolo di ripresa massimo di 123 gradi.