Queste settimane saranno piuttosto intense per il produttore tech sotto brand di Xiaomi, ovvero Poco. L’azienda ha infatti in cantiere numerosi dispositivi, tra cui anche quelli di fascia media Poco M7 Pro 5G e Poco C75 5G. Tuttavia, uno dei modelli più attesi sarà lo smartphone di fascia medio-alta noto con il nome di Poco X7 Pro. Quest’ultimo, secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, potrebbe essere annunciato anche in una versione speciale denominata Iron Man Edition. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Poco X7 Pro, potrebbe arrivare a breve anche nella Iron Man Edition

A quanto pare il produttore tech Poco sta pensando di proporre anche un’edizione speciale del suo prossimo smartphone di punta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Poco X7 Pro. Quest’ultimo, in particolare, sembra che arriverà a breve non solo nella sua versione standard, ma anche in una nuova versione speciale.

Nello specifico, la versione in questione dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Poco X7 Pro Iron Man Edition. A rivelare il suo possibile arrivo, è emersa in queste ultime ore l’importante certificazione dell’ente thailandese NBTC. Dal punto di vista prettamente tecnico, sembra che non ci saranno molte differenze tra la versione standard e quella speciale. Quest’ultima potrebbe vantare in più la presenza di un maggior quantitativo di memoria RAM e di storage interno.

Dal punto di vista prestazionale, invece, ci si aspetta la presenza dello stesso processore della versione standard Poco X7 Pro. Quest’ultimo, stando ai rumors, dovrebbe essere alimentato dal processore MediaTek Dimensity 8400. Le maggiori differenze le potremmo trovare dal punto di vista estetico e del design. La nuova versione Iron Man Edition, infatti, sarà sicuramente caratterizzata da un design chiaramente ispirato a questo iconico personaggio del mondo della Marvel. Ci aspettiamo inoltre anche una confezione di vendita abbellita appositamente per onorare questo personaggio.