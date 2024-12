Non si parla tutti i giorni di temi come quello dell’aviazione ipersonica ma oggi non possiamo non soffermarci un attimo su tale tipologia di tematica. Ad attirare l’attenzione è infatti un grande risultato ottenuto da un team di ricercatori dell’Accademia Cinese delle Scienze. E’ stato proprio questo team ad annunciare i risultati di un importante test realizzato nel corso del 2021.

Nello specifico, è stato svelato che un prototipo di un aereo è stato in grado di raggiungere una velocità di circa 8.100 chilometri orari. Una notizia, dunque, che non passa inosservata perché potrebbe chiaramente portare a risultati ottimali in futuro. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli sull’incredibile risultato raggiunto.

Aviazione ipersonica: i dettagli sul test effettuato in Cina

Raggiungere una velocità di circa 8.100 chilometri orari. E’ questo il risultato che nei giorni scorsi è stato annunciato in seguito ad un importante risultato ottenuto da un prototipo di un aereo. Come annunciato in apertura, il test è stato effettuato nel corso del 2021 ma la novità si è diffusa solo adesso. Parliamo dunque di un grandioso risultato che è stato nascosto per alcuni anni.

A condividere il traguardo è stata proprio l’Accademia Cinese delle Scienze con alla del progetto il ricercatore Cui Kai dell’Istituto di Meccanica. Non a caso, quanto svelato viene considerato una vera e propria rivoluzione che rappresenta una svolta nel campo dei trasporti aerei.

Tale risultato infatti lascia ben sperare in merito alla diminuzione dei tempi necessari per effettuare voli su lunghe distanze. Un attuale volo della durata di 13 ore potrebbe ridursi a sole due ore. Nonostante l’ottimo risultato, in fase di test non sono mancate sfide e ostacoli da superare prima di riuscire a raggiungere un simile obiettivo. Al momento, sembrerebbe infatti che il team stia lavorando ad alcune problematiche legate a propulsione, materiali e alla stessa struttura del velivolo.