SpaceX ha completato l’assemblaggio del razzo Starship, che ha effettuato il suo sesto volo di prova il 19 novembre, dopo un piccolo ritardo rispetto alla data inizialmente prevista. Il razzo, che unisce il potente booster Super Heavy e la navetta Starship, è stato posizionato sulla rampa di lancio orbitale alla Starbase, in Texas. L’azienda ha condiviso le immagini dell’assemblaggio tramite i suoi canali social, dando ai fan un assaggio di quello che sarà un altro grande passo per il programma spaziale di SpaceX.

Il sesto volo di prova di Starship rende SpaceX sempre più vicina alla Luna

Starship è davvero qualcosa di straordinario: con i suoi 122 metri di altezza, è il razzo più grande e potente mai costruito. Ma la sua forza non risiede solo nelle dimensioni. L’obiettivo di SpaceX è creare un razzo che non solo possa trasportare enormi carichi nello spazio, ma che sia anche completamente riutilizzabile. Questo ridurrebbe notevolmente i costi delle missioni spaziali, aprendo la strada a una nuova era dell’esplorazione spaziale. Tra i progetti in cui Starship avrà un ruolo fondamentale c’è il programma Artemis della NASA, destinato a portare l’uomo sulla Luna. Starship non sarà solo un razzo di trasporto, ma diventerà un lander lunare, capace di portare gli astronauti sulla superficie lunare già nel 2026. Questo volo segnerà il ritorno dell’uomo sulla Luna dopo ben 54 anni, lanciando una nuova fase nell’esplorazione dello spazio.

La navetta è costruita in acciaio inossidabile, un materiale scelto per la sua resistenza alle condizioni estreme del viaggio spaziale. Con Starship, SpaceX non punta solo alla Luna, ma anche a Marte, con l’ambizione di diventare una navetta versatile per missioni future verso altri pianeti.

Il sesto volo di prova si è svolto il 19 novembre alle 16:00 CT (23:00 ora italiana). SpaceX ha trasmesso il lancio in diretta, mostrando il tentativo di replicare la spettacolare manovra del booster Super Heavy, che mirava ad atterrare vicino alla torre di lancio grazie ai bracci meccanici “chopstick“. Questo volo rappresenta un passo importante per SpaceX nel percorso verso l’obiettivo finale: rendere Starship completamente operativa e pronta per missioni spaziali di grande portata.