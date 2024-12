Realme GT 6T è lo smartphone di fascia media che vuole fare la differenza, un prodotto a dir poco rivoluzionario in termini di prestazioni generali, che offre comunque piena possibilità di raggiungere performance di livello nettamente superiore al normale, rispetto proprio alla fascia di prezzo di posizionamento.

Il dispositivo in oggetto è caratterizzato da una configurazione di base più che valida, se considerate appunto che parliamo di un prodotto con processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen3, accoppiato appunto con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (ad ogni modo espandibile con microSD). Il display è davvero super, a partire ad esempio dalla luminosità di 6000nit, ottima per l’utilizzo ad esempio sotto la luce solare diretta, passando poi per i suoi 6,78 pollici di diagonale, con risoluzione 1264 x 2780 pixel, è un LTPO AMOLED di altissima qualità con densità di 450 ppi ed un refresh rate di 120Hz, allo stesso modo con protezione Gorilla Glass Victus 2 contro urti e graffi.

Realme GT 6T: uno dei prezzi più bassi di sempre

Realme GT 6T è lo smartphone migliore del momento, almeno in termini di rapporto qualità/prezzo, proprio perché l’utente non dovrà spendere i 499 euro previsti originariamente di listino, ma si ritrova ad abbracciare la promozione che abbassa la spesa fino a soli 366,20 euro, spendendo sempre meno sull’acquisto del modello con garanzia di 24 mesi ed anche no brand. Premete questo link per acquistarlo.

Non male il comparto fotografico, nonostante parliamo di un modello di fascia medio-bassa, essendo composto, nella parte posteriore, da 50 megapixel e da 8 megapixel, con quest’ultimo essere il sensore ultragrandangolare che promette discrete prestazioni con angolo di visuale abbastanza ridotto, pari rispettivamente a 112 gradi. Frontalmente è invece disponibile un sensore da 32 megapixel, con apertura F2.45.