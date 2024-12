Google ha introdotto una nuova funzione per Gemini, l’intelligenza artificiale integrata in GoogleDrive. Da oggi, oltre a riassumere singoli documenti e analizzare PDF, Gemini è in grado di lavorare direttamente su intere cartelle. Questa innovazione consente agli utenti di ottenere riepiloghi completi dei contenuti. Ma anche trovare file specifici in pochi secondi e analizzare il tema generale dei documenti contenuti.

Gemini: arriva un aggiornamento per aumentare l’efficienza

La nuova funzionalità punta a migliorare la gestione e l’organizzazione dei dati. In modo da semplificare il lavoro di chi utilizza Google Drive in contesti complessi o con grandi volumi di documenti. Ad esempio, un ricercatore può chiedere a Gemini di sintetizzare tutti i file di una cartella dedicata a un progetto, ottenendo una visione generale immediata dei risultati e dei temi chiave. Allo stesso modo, chi non ricorda il nome esatto di un file può affidarsi all’ IA per trovarlo usando parole chiave o descrizioni dei contenuti.

Usare la nuova funzione è semplice. Basta inserire il simbolo “@” seguito dal nome della cartella nella query. Frasi come “Sintetizza i file della cartella @nome” o “Trova il documento nella cartella @nome” permettono di sfruttare al massimo questa tecnologia. Gemini analizzerà i dati e fornirà risposte in pochi secondi, migliorando notevolmente la produttività.

L’aggiornamento è pensato per coloro che lavorano su documenti di testo, PDF, fogli di calcolo e presentazioni. Per ora, altri tipi di file non sono supportati. La nuova funzione è in fase di rilascio per i clienti di Google Workspace con piani Business, Enterprise ed Education. Anche gli abbonati a GoogleOne AI Premium potranno accedervi. Ma gli account personali non sono ancora abilitati.

Con questa evoluzione, Google punta così a rendere Drive uno strumento sempre più versatile. In grado di semplificare e velocizzare la ricerca e l’organizzazione delle informazioni. Insomma, Gemini non è solo un assistente per il singolo file, ma un potente alleato per chi gestisce interi archivi digitali.