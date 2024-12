Dopo una lunghissima attesa le nuove schede video basate sui chip Intel Arc Battlemage sono finalmente tra noi, il merito va ad Acer che ha presentato due proposte distinte appartenenti alla famiglia Nitro, Nello specifico, i nomi modelli sono Nitro Intel Arc B580 e B570, di cui il primo offre 12 GB di RAM e il secondo si ferma a 10 GB, in comune abbiamo però un sistema di dissipazione del calore con doppia ventola Frost Blade e un Leggero aumento delle frequenze rispetto ai valori di fabbrica, rispettivamente 2,74 e 2,69 GHz contro i 2,67 e i 2,5 delle unità base.

Caratteristiche

Le due schede video a detta di Acer sono pensate per una fascia di giocatori appartenenti alla categoria prime armi/low budget, nonostante tutto, però, il sistema di dissipazione personalizzato, grazie a un profilo delle pale dell’ventole aerodinamico produce circa l’8% di rumori in meno e il back plate in alluminio offre una rigidità strutturale che consente una struttura ottimale della scheda, dunque sulla dissipazione Acer non ha voluto scendere a compromessi in modo che il calore venga eliminato in modo efficiente tramite degli appositi fori che lasciano passare l’aria, cosa che sicuramente gioverà alla vita della scheda.

Per quanto riguarda la parte software, Acer mette in dotazione con la scheda un’intera suite dedicata a partire da Creator, il quale consente di effettuare operazioni di montaggio video basilari con estrema rapidità, a ciò si affianca anche il sistema dual transcoder che riduce in modo significativo i tempi di elaborazione, a ciò si unisce anche Xe Media Engine che permette alla scheda di ridurre i tempi di rendering, garantendo una fluidità ottimale.

Tutto ciò è raccolto all’interno di un hub dal nome Acer Intelligent Space, il quale consente di accedere a tutte le funzionalità con estrema facilità e suggerisce all’utente tutte le applicazioni AI compatibili.