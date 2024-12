Audi ha realizzato un nuovo SUV, chiamato SQ8, con prestazioni incredibili di base ma potenziata grazie al kit realizzato appositamente da ABT Sportsline. Grazie a questo kit arriva fino a 650 CV ma i tecnici hanno voluto andare ancora oltre garantendo 710 CV con una coppia di 870 Nm. Il nuovo SUV di Audi si posiziona accanto alla nuova RS Q8 che, come prestazioni, possiede quasi le caratteristiche. Il nuovo kit ha fatto la differenza portando la vettura ai primi posti e offrendo agli amanti del marchio un veicolo con cui divertirsi veramente.

Oltre al potenziamento del motore, sono stati migliorati alcuni dettagli riguardo gli interni ed esterni. Dal punto di vista estetico è stato aggiunto uno spoiler anteriore, un inserto del diffusore posteriore e un grande spoiler posteriore. Questi componenti sono utili, non solo dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista aerodinamico. Spesso i dettagli fanno la differenza, ed è proprio quello che è successo a questa vettura, in cui dei piccoli particolari offrono delle grandi prestazioni.

Audi, ecco alcune delle caratteristiche della nuova SQ8

Il kit ABT include anche cerchi ABT HIGH PERFORMANCE HR23 abbinati a pneumatici 285/35 ZR23. La vettura possiede quattro terminali di scarico con un diametro ampliato a 95 mm che danno un tocco sportivo al veicolo. Dal punto di vista degli interni, ABT ha conferito alcuni particolari che la rendono molto elegante. Sono presenti un badge ABT sul volante, un pomello del cambio realizzato in fibra di carbonio lucida, il pulsante start-stop con finiture ABT e tappetini su misura. Il motore è stato potenziato con l’ aggiunta del kit ABT Power R che include un intercooler ottimizzato per raffreddare al meglio l’ aria calda compressa. ABT include anche un sistema chiamato ABT Level Control che ottimizza le sospensioni pneumatiche di serie per garantire un maggiore comfort di guida.

Quindi nell’ insieme la nuova SQ8 sarà una vettura dalle grandi prestazioni che offrirà nuove sensazioni di guida.