Google continua a spingere sull’innovazione con Gemini Live. Il suo sistema di intelligenza artificiale che lo scorso ottobre è stato reso disponibile anche in italiano. Questo aggiornamento ha migliorato notevolmente l’esperienza d’uso degli utenti. Poiché ha reso conversazioni con l’AI molto più naturali e realistiche. A tal proposito recenti analisi del codice della versione beta 15.46.31.ve.arm64 dell’app Google hanno individuato un nuovo obiettivo. Ovvero cercare di integrare Gemini con i contenuti di YouTube, così da avere la possibilità di porre domande più approfondite sui video durante la loro riproduzione.

Gemini Live: il futuro dell’intelligenza artificiale secondo Google

Attualmente, l’AI consente una singola interazione per ogni video, rispondendo a domande generali sul contenuto mostrato. La nuova funzionalità, però, punta a rendere il dialogo continuativo. Sarà infatti possibile porre quesiti basati sulle risposte già ricevute, creando una vera e propria conversazione dinamica, simile a uno scambio naturale. Tale evoluzione, ancora in fase di sviluppo, promette quindi di trasformare radicalmente l’esperienza di utilizzo della piattaforma. Proprio perché consente alle persone di esplorare in modo più approfondito i contenuti che guardano.

La capacità di fornire risposte profonde e dare origine a veri e propri dialoghi rappresenta un importante passo avanti nell’approccio di Google all’intelligenza artificiale. Ora infatti, quando si guarda un video su YouTube, è possibile richiedere informazioni tramite un pulsante presente grazie all’ integrazione in Gemini. Ma in futuro, questa funzione sarà potenziata ancora di più.

Insomma, la nuova modalità, non ancora disponibile, potrebbe rivoluzionare completamente il rapporto tra utenti e contenuti digitali. Migliorando non solo la qualità delle risposte ma anche il modo in cui le informazioni vengono recepite. L’obiettivo è dunque chiaro, rendere la fruizione dei contenuti più semplice, immediata e personalizzata. Non ci sono ancora dettagli precisi sul lancio, ma le potenzialità di questa tecnologia sono davvero enormi e altamente promettenti per il futuro dell’IA nel mondo digitale di oggi.