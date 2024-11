In Corea del Sud, il Samsung Galaxy Z Fold Special Edition ha registrato un nuovo “tutto esaurito“. Infatti sono state vendute tutte le unità disponibili in appena sei minuti dall’ultimo arrivo. Ogni nuova fase di vendita di questo pieghevole ha visto crescere la quantità di unità offerte, eppure la domanda è rimasta sempre altissima. Le prime due vendite si erano chiuse rispettivamente in dieci e cinque minuti. Con il suo design ultra-sottile, questa edizione speciale ha conquistato letteralmente il pubblico. Distinguendosi dal GalaxyZ Fold6 per alcune caratteristiche avanzate.

Samsung e gli smartphone pieghevoli: il futuro è già qui

Il Galaxy Z Fold Special Edition include una fotocamera principale da 200MP, una maggiore capacità di RAM e il supporto per Wi-Fi 7. Ovvero tutte tecnologie che lo rendono un dispositivo di fascia premium. Samsung ha persino lanciato una versione appositamente adattata per la Cina, ribattezzata SamsungW25. Rispondendo così alle preferenze di quel mercato. La quantità limitata di unità disponibili contribuisce alla sua esclusività, facendone un oggetto desiderato dagli appassionati del settore.

Il successo di questa edizione speciale riflette la crescita costante degli smartphone pieghevoli. I quali stanno ridefinendo il contesto mobile con innovazioni sia nel design che nelle prestazioni. Questi dispositivi, nati come novità per pochi, stanno diventando infatti sempre più popolari e accessibili. Grazie a miglioramenti continui, i pieghevoli sono ora affidabili e perfettamente adatti all’uso quotidiano. In quanto dotati di tecnologie all’avanguardia come fotocamere ad alta risoluzione e connessione super-veloce.

Samsung, con il Galaxy Z Fold Special Edition, ha dimostrato quindi che il mercato è pronto per dispositivi sempre più evoluti. Spingendo i limiti di ciò che è possibile in termini di design e funzionalità. Questa crescita della domanda indica che gli smartphone pieghevoli sono destinati a diventare sempre più centrali nella vita di molti consumatori. Preparandosi a trasformare ulteriormente il settore.