La famiglia Galaxy S25 farà il proprio debutto ufficiale a gennaio 2025 e Samsung sta lavorando affinché sia tutto perfetto. Il produttore coreano ha avviato da tempo i test sui propri device top di gamma e le recenti comparse sulle piattaforme di benchmark lo confermano.

Tuttavia, stanno emergendo sempre più dettagli con l‘avvicinarsi del nuovo anno e della presunta data di presentazione. In particolare, i riflettori sono puntati sul Galaxy S25 Ultra che rappresenterà l’apice della tecnologia coreana applicata al settore mobile.

Stando a quanto rivelato dall’utente Jukanlosreve su X (ex Twitter), il dispositivo arriverà in tre varianti caratterizzate da differenti tagli di memoria. Tuttavia, ci sarà un salto molto importante tra la prima e la seconda opzione in termini di RAM.

Samsung ha scelto di rendere più prestazionali i Galaxy S25 Ultra aumentando la RAM a disposizione anche sulla variante intermedia oltre che su quella top di gamma

S25U 256 12 512 16 1TB 16 — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) December 8, 2024

Infatti, la versione base del Galaxy S25 Ultra sarà caratterizzata da 256GB di memoria interna e da 12GB di RAM. Passando alla variante intermedia, troviamo 512GB di storage come facilmente intuibile, ma la RAM passa direttamente a 16GB. Infine, la versione più prestazionale potrà contare su 1TB di memoria interna e sempre su 16GB di RAM.

Il motivo che ha portato Samsung a prendere questa decisione non è chiaro ma possiamo immaginare che centri la potenza di calcolo richiesta dall’Intelligenza Artificiale. Poter contare su un quantitativo maggiore di RAM permetterà ai flagship Samsung di essere più reattivi e pronti a rispondere alle esigenze degli utenti.

In ogni caso, gli utenti che vorranno sfruttare appieno il device e la maggiore RAM a disposizione potranno scegliere l’opzione intermedia invece di quella più prestazionale in assoluto. Al momento, purtroppo, non sono disponibili i prezzi ufficiali ma speriamo che Samsung possa mantenerli inalterati rispetto alla precedente generazione.