C’è aria di rinnovamento in casa WindTre. In questi ultimi giorni, infatti, il noto operatore telefonico italiano ha rinnovato la sua gamma di offerte di rete mobile pensate per i suoi già clienti nati all’estero. Al momento, infatti, sono disponibili all’attivazione le nuove offerte mobile denominate WindTre Call Your Country Winter Holidays. Queste ultime sono state rese disponibili in occasione delle festività natalizie. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre Call Your Country Winter Holidays, nuove promo per le festività

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha aggiornato le sue offerte di rete mobile dedicate alle festività natalizie per i suoi clienti nati all’estero. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alle nuove offerte appartenenti alla gamma WindTre Call Your Country Winter Holidays. Sono nuove offerte aggiornate dall’operatore e rese per l’appunto disponibili per le festività natalizie.

Secondo quanto comunicato ufficialmente, l’operatore sembra che abbia deciso di proporre queste nuove offerte per un lungo periodo di tempo. In particolare, gli utenti avranno tempo a disposizione fino al prossimo 31 gennaio 2024. In questo modo, l’operatore coprirà praticamente tutte le festività natalizie e anche oltre.

Una di queste nuove offerte di rete mobile è quella denominata WindTre Call Your Country Holidays. Quest’ultima, nello specifico, include nel suo bundle fino a 150 GB di traffico dati validi inoltre per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 50 sms verso tutti i numeri e fino a 300 minuti di chiamate verso ben 53 paesi esteri. Tutto questo bundle sarà a disposizione degli utenti ad un prezzo molto contenuto di soli 9,99 euro al mese. C’è poi l’offerta gemella denominata WindTre Call Your Country Holidays Easy Pay, che prevede come metodo di pagamento quello automatico, ovvero tramite carta prepagata, di debito o di credito.