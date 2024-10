È arrivata la conferma ufficiale per il lancio del nuovo Galaxy Z Fold 6 Special Edition di Samsung. Secondo quanto emerso si tratta dello smartphone pieghevole più leggero e sottile mai realizzato. Il dispositivo sarà disponibile in Corea del Sud il 25 ottobre. Il prezzo di vendita sarà pari a circa 1.900 euro. Sappiamo che in un secondo momento il dispositivo arriverà anche in Cina, con la denominazione Galaxy W25. Al momento non sono note invece informazioni riguardo il lancio su altri mercati a livello internazionale.

Galaxy Z Fold 6 Special Edition: ecco i dettagli emersi

Il nuovo dispositivi Samsung verrà presentato con una sola configurazione da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il Galaxy Z Fold 6 Special Edition verrà venduto nella colorazione Black Shadow. Come anticipato, è stato definito come lo smartphone più leggero e sottile. Nel dettaglio presenta uno spessore di 10,6mm e un peso di 236g. Ciò significa che il nuovo smartphone è 1,5mm più sottile e 3g più leggero del Galaxy Z Fold 6.

Il dispositivo presenterà un display Dynamic AMOLED 2x. Ha una diagonale di 8 pollici e un rapporto 20:18. Lo schermo esterno è sempre un Dynamic AMOLED 2x. Le dimensioni sono pari a 6,5 pollici. In questo caso il rapporto è di 21:9. Una delle principali novità riguarda il modulo fotografico. Il nuovo Galaxy, per la prima volta nella gamma, presenterà una fotocamera principale con sensore da 200 MP. Inoltre, ci sarà anche una stabilizzazione ottica dell’immagine. Infine, è disponibile anche un obiettivo ultra-grandangolare da 12 MP con autofocus e un teleobiettivo da 10MP. Con zoom ottico 3x.

Il Galaxy Z Fold 6 Special Edition avrà un processore Snapdragon 8 Gen 3 con sistema operativo Android 14. L’interfaccia sarà One UI 6.1.1. Inoltre, sarà disponibile anche il sistema Galaxy AI. Riguardo il sistema operativo, inoltre, Samsung ha confermato che ad inizio 2025 i dispositivi riceveranno l’aggiornamento ad Android 15 con One UI 7.0.