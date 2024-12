Vodafone lancia una nuova offerta per i possessori di Partita IVA, proponendo una connessione Internet illimitata a soli 25 euro al mese più IVA. La proposta è pensata per chi desidera una connessione stabile e veloce sia in ufficio che a casa, con una promozione che include anche il costo di attivazione gratuito, normalmente pari a 5 euro al mese per 24 mesi. Grazie alla rete Vodafone, gli utenti potranno navigare fino a una velocità massima di 2,5 Gbps, garantendo prestazioni ottimali per qualsiasi attività professionale.

Un’offerta imperdibile per tutte le Partite IVA da Vodafone

Uno dei punti di forza dell’offerta è la Vodafone Station, il modem incluso nel pacchetto, che assicura una connessione stabile e una copertura capillare in tutto l’ufficio. Questo dispositivo, dotato di Wi-Fi ottimizzato, è pensato per garantire un segnale forte e affidabile a tutti i dispositivi collegati. La connessione è ulteriormente rafforzata dalla presenza dell’Internet Key inclusa, che consente di rimanere connessi tramite rete mobile in caso di interruzioni del servizio fisso, assicurando così continuità lavorativa.

Un altro vantaggio è il servizio Power 4G, che permette di navigare a velocità superiori sfruttando la rete mobile 4G in sinergia con la rete fissa, disponibile fino alla tecnologia VULA 100. Questo garantisce una maggiore flessibilità e una navigazione sempre fluida, anche nelle situazioni più critiche.

L’offerta prevede inoltre l’accesso a Vodafone YourDrive by BabylonCloud, una soluzione di archiviazione in cloud che consente di salvare, sincronizzare e condividere file in modo sicuro da smartphone e tablet. Questo servizio aggiuntivo offre una soluzione efficace per gestire i dati aziendali in mobilità.

Per garantire la massima affidabilità, Vodafone si impegna a risolvere eventuali disservizi bloccanti entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione. L’attivazione della linea sarà seguita da un tecnico specializzato che provvederà all’installazione nel rispetto delle esigenze del cliente. L’intero processo può essere monitorato attraverso un comodo strumento di tracciamento online.