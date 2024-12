Alcune recenti analisi hanno evidenziato un cambiamento importante per i comportamenti di consumo degli utenti in Italia. I dati riportati dall’indagine “Digital Consumer Trends Survey 2024” di Deloitte evidenzia come l’attuale contesto economico e sociale stia spingendo verso una maggiore attenzione al risparmio. Il dato che spicca maggiormente è la scelta di non acquistare nuovi dispositivi tech nel prossimo anno da parte di 1 italiano su 4.

Calo delle vendite per i dispositivi tech

Quanto riportato rappresenta evidenzia un evidente cambiamento rispetto al passato. Fino ad ora, infatti, il ricambio tecnologico era più frequente e spinto dalla corsa alle ultime novità. Ora, invece, prevale l’idea di valorizzare i dispositivi già in possesso. Tale tendenza è confermata dall’aumento dell’uso di smartphone ricondizionati o di seconda mano. Il fenomeno non solo aiuta a ridurre i costi, ma promuove una maggiore sostenibilità ambientale.