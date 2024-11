Il governo italiano ha intrapreso un progetto di trasformazione della mobilità ferroviaria con un ambizioso piano da 124 miliardi di euro destinato a rafforzare la rete ferroviaria ad alta velocità. Questo piano, che si estende su dieci anni, punta a creare una rete che colleghi le principali città del Paese, riducendo i tempi di viaggio e promuovendo il treno come una valida alternativa sostenibile all’aereo per gli spostamenti su scala nazionale.

La mobilità ferroviaria italiana fa un passo avanti

L’iniziativa avrà un impatto significativo non solo sulla vita quotidiana degli italiani, ma anche sulla loro economia, grazie a una mobilità più efficiente e rapida. Tra i progetti più rilevanti spicca il Terzo Valico dei Giovi, che consentirà di viaggiare tra Genova e Milano in soli 55 minuti, un miglioramento che avrà ripercussioni positive anche sull’economia del Nord Italia. Inoltre, altre tratte importanti come la linea Napoli-Bari, che entro il 2028 ridurrà il viaggio a sole 2 ore, e la nuova Salerno-Reggio Calabria, che abbatterà i tempi di percorrenza tra Roma e la Calabria a 4 ore, sono in fase di sviluppo.

Non si tratta solo di nuove linee: il piano prevede anche un ampio programma di riqualificazione delle stazioni ferroviarie, con 460 impianti interessati da interventi di ristrutturazione. Per questi lavori sono previsti 5 miliardi di euro, mentre ogni anno saranno destinati 3,5 miliardi per la manutenzione e l’ammodernamento della rete esistente. Di particolare importanza è il contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che fornirà 22 miliardi per sostenere il progetto.

Il Sud Italia beneficia di particolari miglioramenti: oltre alla linea Napoli-Bari, che collegherà le due città in tempi rapidi, si segnala anche la nuova linea Salerno-Reggio Calabria e una serie di altri interventi strutturali che miglioreranno senza dubbio i collegamenti tra il Sud e Roma. Entro il 2026, il completamento di molte di queste infrastrutture sarà cruciale, con i primi tratti già operativi e pronti a portare un cambiamento quasi epocale nella mobilità nazionale, adesso molto stantia. Il futuro della mobilità italiana sembra quindi sempre più veloce e sostenibile, con un occhio rivolto a un’Europa più interconnessa.