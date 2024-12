Vodafone: da maggio 2025 è addio alle promo di rete fissa con Netflix

I vari gestori fanno di tutto pur di cambiare le carte in tavola e progredire, magari salutando anche alcune delle loro migliori offerte e soluzioni. In questo caso si parla di Vodafone, gestore che per quanto riguarda la rete fissa, a partire dal prossimo 1 maggio 2025, cambierà alcune promo. Il gestore anglosassone infatti non includerà più Netflix all’interno delle sue promozioni fisse denominate “Vodafone Netflix Edition”.

Vodafone: niente più “Netflix Edition”

Le offerte Vodafone con Netflix incluso verranno rimodulate: il costo mensile sarà ridotto, eliminando il valore del servizio Netflix, attualmente pari a 13,99 euro per il piano Standard. Chi desidera continuare a utilizzare Netflix dovrà collegarsi al proprio account sulla piattaforma e aggiornare il metodo di pagamento, selezionando una delle opzioni disponibili entro maggio 2025 per evitare interruzioni.

Dopo la modifica, chi avrà configurato un pagamento alternativo non noterà alcuna discontinuità: Netflix continuerà a funzionare normalmente, senza variazioni nei contenuti o nelle funzionalità.

Diritto di recesso senza penali

Essendo una modifica contrattuale, Vodafone permette agli utenti di recedere dal contratto senza penali o costi di disattivazione. Il recesso può essere richiesto entro il 30 aprile 2025 attraverso diverse modalità:

Online : accedendo alla propria area personale sul sito Vodafone e confermando la richiesta tramite un PIN inviato sul numero di registrazione.

: accedendo alla propria area personale sul sito Vodafone e confermando la richiesta tramite un PIN inviato sul numero di registrazione. Raccomandata A/R : inviando la richiesta alla Casella Postale 190, 10015 Ivrea;

: inviando la richiesta alla Casella Postale 190, 10015 Ivrea; PEC : all’indirizzo servizioclienti@vodafone.pec.it;

: all’indirizzo servizioclienti@vodafone.pec.it; Servizio clienti : contattando il numero 190;

: contattando il numero 190; Punto vendita: compilando un modulo nei negozi Vodafone, indicando come causale “modifica delle condizioni contrattuali”.

Eventuali rate residue di dispositivi associati all’offerta continueranno a essere addebitate con la stessa modalità e cadenza, a meno che non si scelga di saldarle in un’unica soluzione.

Cosa fare per continuare a utilizzare Netflix

Gli utenti che desiderano mantenere il proprio account Netflix devono aggiornare il metodo di pagamento direttamente dalla piattaforma. Questa operazione è semplice e garantisce la continuità del servizio anche dopo la scadenza dell’accordo con Vodafone.