Vodafone e Netflix, dal prossimo mese di maggio, modificheranno i termini della loro partnership. Le offerte per la connessione fissa “Vodafone Netflix Edition” non comprenderanno più il servizio streaming. Con la fine di tale opzione, gli utenti vedranno una rimodulazione tariffaria. L’abbonamento subirà una riduzione di prezzo equivalente al costo attuale del piano Standard di Netflix. Quest’ultimo è di 13,99€ mensili. Chi desidera continuare a utilizzare il proprio account Netflix dovrà agire prontamente. Entro il 31 maggio 2025, sarà necessario aggiornare il metodo di pagamento direttamente nell’area personale di profilo sulla piattaforma.

Netflix non è più compreso nella promo Vodafone

Per gestire il passaggio gli utenti hanno due possibili opzioni. Se il pagamento era incluso nella bolletta Vodafone, bisogna accedere all’account Netflix. Qui è necessario selezionare un altro metodo per i propri pagamenti. Se invece era stato selezionato un’altra modalità, il servizio continuerà senza interruzioni e senza necessità di intervenire. Inoltre, chi decide di interrompere il contratto “Vodafone Netflix Edition” potrà comunque mantenere il proprio account Netflix. È necessario però aggiornare il pagamento entro 30 giorni.

In caso di recesso, gli utenti devono inoltrare la richiesta tramite raccomandata, PEC, chiamata al servizio clienti o direttamente in un negozio Vodafone. In ogni caso è necessario specificare come causale “modifica delle condizioni contrattuali“. L’accordo tra Vodafone e Netflix rappresentava un’opzione vantaggiosa per moltissimi utenti. La modifica annunciata, segna un cambiamento importante per tutti coloro che approfittavano di tale opzione per i propri abbonamenti.

Con le nuove premesse i clienti Vodafone dovranno ripensare la gestione dei propri abbonamenti. È importante sottolineare che l’operatore ha provveduto subito a comunicare i cambiamenti in arrivo a tutti i propri utenti. Si tratta di una strategia molto importante per non perdere la fiducia dei clienti. Una comunicazione chiara e trasparente rappresenta il supporto perfetto per tutti gli utenti che coinvolti da suddetta transizione.