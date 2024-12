Amazon lancia il badge “Arriva prima di Natale” per i regali last minute

Il Natale si avvicina e Amazon sta svolgendo un ruolo fondamentale nella vita degli utenti per realizzare i loro regali di Natale. Il colosso e-commerce cerca di fare sempre di tutto pur di essere accomodante e anche in questo caso ci è riuscito. Grazie al badge “Arriva prima di Natale”, pensato per chi cerca regali all’ultimo momento senza il rischio di ritardi, tutto diventa più chiaro.

Questo strumento permette di identificare facilmente i prodotti che verranno consegnati entro il 25 dicembre, garantendo un’esperienza d’acquisto senza stress.

Dove trovare il badge lanciato da Amazon

Il badge è già disponibile su Amazon e visibile sia da web sopra i pulsanti “Aggiungi al carrello” e “Acquista ora”, sia da mobile, nella stessa posizione, direttamente sulla pagina del prodotto.

Le altre iniziative natalizie di Amazon per gli utenti

Oltre al badge, Amazon offre anche altre iniziative interessanti tra cui queste in basso:

Negozio di Natale : una selezione di prodotti tematici, dai giocattoli per i più piccoli agli accessori natalizi;

: una selezione di prodotti tematici, dai giocattoli per i più piccoli agli accessori natalizi; Consegne rapide : milioni di prodotti disponibili con spedizioni in giornata, ritirabili anche presso Amazon Locker o Amazon Counter ;

: milioni di prodotti disponibili con spedizioni in giornata, ritirabili anche presso o ; Estensione dei resi : per la maggior parte dei prodotti acquistati dal 1° novembre al 25 dicembre 2024, è possibile effettuare il reso fino al 31 gennaio 2025;

: per la maggior parte dei prodotti acquistati dal 1° novembre al 25 dicembre 2024, è possibile effettuare il reso fino al 31 gennaio 2025; Gift card a tema Natale: un’opzione regalo versatile e personalizzabile.

Amazon ha anche tracciato un bilancio preliminare dei prodotti più acquistati durante le festività, tra cui figurano:

Echo Dot con Alexa;

Candela Yankee Candle;

Gioco di società Quickstop;

Correttore Maybelline Cancella Età;

Milka Cookies XL Choco;

Bilancia digitale Amazon Basics.

Un Natale più semplice con Amazon

Le modalità di pagamento sono numerose, includendo carte di credito, contanti, Bancomat Pay e rateizzazioni con Cofidis. La combinazione di queste iniziative rende Amazon un alleato fondamentale per chi desidera organizzare i regali natalizi senza complicazioni, anche a pochi giorni dalla festa.