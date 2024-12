Samsung si prepara a svelare i suoi primi occhiali smart durante il Galaxy Unpacked di gennaio 2025. Ovvero l’ evento che sarà dedicato anche alla presentazione dei nuovi GalaxyS25. Secondo fonti vicine al settore e confermate da Yonhap News, questi dispositivi non includeranno un display integrato. Tale decisione nasce “dall’immaturità” della tecnologia micro-LED, ritenuta ancora non pronta per un uso su larga scala. Samsung però punta a integrare questa innovazione nelle generazioni successive, previste tra il 2026 e il 2027. In modo da offrire un prodotto più avanzato e competitivo.

Samsung: tecnologia micro-LED e le prospettive del mercato indossabile

Per ora, i nuovi smart glasses seguiranno un approccio essenziale, simile agli occhiali Ray-Ban Stories di Meta. Samsung ha scelto questa strada per ottimizzare i tempi di sviluppo e mantenere i costi contenuti. L’obiettivo che l’ azienda si è posto è quello di provare a consolidare la propria posizione in un mercato ancora in crescita. In cui Meta rappresenta il principale concorrente. Il suo progetto “Orion”, un dispositivo con display micro-LED, è ancora in fase sperimentale, con un numero limitato di unità destinate a sviluppatori.

Nonostante l’assenza di display, gli occhiali intelligenti di Samsung segnano un passo importante nella strategia della società verso la miniaturizzazione e l’innovazione dei dispositivi indossabili. A tal proposito, il micro-LED è considerato la tecnologia del futuro per questo settore. Ciò grazie alla sua capacità di combinare alta qualità visiva e dimensioni ridotte. Aziende come JBD stanno già producendo microproiettori compatibili, aprendo la strada a nuove possibilità.

Samsung aveva già lasciato intuire le sue intenzioni durante l’evento Unpacked dell’estate 2024, annunciando l’arrivo di un prodotto XR entro fine anno. In più, un recente brevetto descrive un visore con controlli gestuali, simile al Meta Quest 3S, a conferma del continuo impegno dell’azienda nello sviluppo di tecnologie indossabili.

Insomma, tutti questi progressi evidenziano la determinazione del brand nel cercare di posizionarsi come leader del settore, puntando su prodotti funzionali e in continua evoluzione.