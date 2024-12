Le supercar moderne, se usate come un’utilitaria, porta ad esperienze di guida accessibili anche ai guidatori meno esperti. Non è così però quando si fruttano le prestazioni elevate di tali vetture. Con potenze che superano i 1.000 cavalli e accelerazioni sorprendenti, aumenta il rischio di possibili disastri. È proprio per gestire tale scenario che lo stato dell’Australia Meridionale ha introdotto una nuova normativa. Quest’ultima è entrata in vigore il 1 dicembre e stabilisce che per guidare determinate supercar è necessario ottenere una particolare patente.

Nuova patente necessaria per le supercar

L’obiettivo è chiaro: garantire che solo conducenti adeguatamente preparati possano mettersi al volante di veicoli classificati con potenza altissima. Nel dettaglio, si parla di auto con un rapporto peso/potenza superiore a 276 kW per tonnellata. Gli automobilisti che intendono mettersi alla guida di tali vetture devono prima ottenere una patente speciale di classe U.

Ma non è tutto. La normativa pone un ulteriore freno alla possibilità di disattivare i sistemi di assistenza alla guida. Come il controllo di stabilità, quello di trazione e la frenata automatica d’emergenza. Tali strumenti, spesso considerati dagli appassionati come limitanti per la pura esperienza di guida, diventano obbligatori sulle strade pubbliche. Chi decide di ignorare questa regola rischia sanzioni severe. Si parla di una multa salata di 5.000 dollari australiani e la decurtazione di 6 punti sulla patente.

Tale legge rappresenta un punto di svolta. Mentre alcune nazioni si limitano a raccomandare prudenza, l’Australia Meridionale ha scelto di agire con decisione. Ciò riconoscendo che il potenziale delle supercar moderne può diventare una minaccia non solo per chi le guida, ma anche per chi si trova nei paraggi. In un mondo dove la potenza dei veicoli cresce esponenzialmente, tale normativa potrebbe diventare un modello per altri paesi. Non basta avere il denaro per comprare un’auto da prestazioni particolarmente elevate. È necessario avere le giuste competenze per poterla guidare senza incorrere in rischi pericolosi.