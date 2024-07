Nel dinamico mondo dell’intelligenza artificiale, Elon Musk ha annunciato una mossa audace: la costruzione di un cluster GPU di potenza ineguagliabile per il suo progetto xAI. L’obiettivo è chiaro: superare i giganti del settore e affermarsi come leader nello sviluppo di modelli AI avanzati.

Musk e il suo progetto xAI

Musk ha deciso di interrompere la collaborazione con Oracle, che finora aveva fornito a xAI 24.000 GPU NVIDIA Hopper per l’addestramento del modello Grok 2, il cui rilascio è previsto per agosto. La decisione di abbandonare Oracle è motivata dalla necessità di accelerare il processo di sviluppo e ottenere il pieno controllo sulla tecnologia utilizzata. Al centro del piano di Musk c’è la costruzione di un cluster GPU con 100.000 unità, interamente sviluppato all’interno di xAI. Questa strategia mira a colmare il divario con i concorrenti e a posizionare xAI come leader indiscusso nel campo dell’AI. Per Musk, la velocità è cruciale: essere più rapidi degli altri è essenziale per la competitività di xAI.

All’inizio del mese, Musk aveva rivelato l’intenzione di creare un sistema multimiliardario basato su chip NVIDIA Blackwell, con un totale stimato di 300.000 GPU B200. Questo enorme investimento, secondo le previsioni dell’amministratore delegato di NVIDIA, Jensen Huang, potrebbe raggiungere i 9 miliardi di dollari. L’obiettivo principale di Musk è ottenere il “tempo di completamento più rapido” possibile per il sistema H100, il cui addestramento inizierà questo mese. Musk prevede che il cluster sarà “il più potente al mondo con un ampio margine”. Prima che modelli come Grok o ChatGPT possano rispondere alle domande degli utenti, vengono addestrati su enormi set di dati, permettendo loro di apprendere e ottimizzare le risposte.

La crescita esponenziale di NVIDIA

Mentre altri attori del settore AI si concentrano su aggiornamenti e nuovi lanci, xAI ha mantenuto un profilo basso. Ora, però, Musk annuncia l’arrivo imminente di Grok 2, previsto per agosto, con lo sviluppo del modello quasi completato e xAI concentrata sugli ultimi dettagli.

I chip per l’intelligenza artificiale sono diventati una risorsa preziosa, tanto da posizionare NVIDIA tra le tre aziende più importanti al mondo in meno di un anno. Meta, la società madre di Facebook, ha dichiarato l’intenzione di acquisire 350.000 di questi chip entro la fine del 2024 per potenziare la propria piattaforma AI. Altri giganti del settore includono Google, attraverso Alphabet, ChatGPT supportata da Microsoft e Anthropic di Amazon.