All’interno degli smartphone pixel come sappiamo è presente tutta la suite di applicazioni di Google, una delle più amate tra queste è stata da sempre e a sorpresa l’applicazione Fotocamera Pixel, ovvero la ex Google Fotocamera, è l’app preinstallata sui dispositivi Google Pixel ed è nota sia per la semplicità d’uso che per l’efficacia degli algoritmi.

Ovviamente come tutte le applicazioni di Google, anche quest’ultima gode di aggiornamenti costanti e importanti che ne migliorano sia l’usabilità che la funzionalità, alle volte però non tutte le ciambelle riescono col buco e questo succede anche a Google che in passato con un update aveva cambiato la posizione di alcuni comandi provocando non pochi dissapori nella community, l’ultimo aggiornamento sembra aver ripristinato la posizione originale di questi comandi per la felicità della maggior parte degli utenti.

Alcuni comandi tornano nel mirino

Nell’ultima versione dell’applicazione, sarà necessario attivare la spunta presente accanto ad una voce nelle impostazioni dal nome Controlli di accesso rapido, per poter vedere tornare all’interno del mirino comandi molto comodi come quelli per il bilanciamento del bianco, delle zone d’ombra e dell’esposizione, impostazioni effettivamente molto utili durante lo scatto dal momento che permettono di regolare in modo importante l’effetto presente nell’immagine e che dunque è comodo avere a disposizione in qualsiasi momento.

Google, dunque, non sembra essere rimaste insensibile ai feedback della propria community è comunque che ha deciso di reintrodurre questa possibilità lasciando per di più il potere di scegliere se si vuole o meno vedere tali controlli all’interno del proprio mirino, così facendo ha unito l’utile al dilettevole e ha accontentato praticamente chiunque, sia coloro che desiderano un’interfaccia grafica più pulita sia coloro che invece vogliono tutti i comandi in un’unica schermata.

Tutto ciò che dovete fare, dunque è aggiornare l’applicazione per poi vedere apparire magicamente questa nuova impostazione da poter scegliere a vostro piacimento.