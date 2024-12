Google Foto: la gestione dei backup diventa finalmente più semplice

Tanti utenti che probabilmente attendevano questo momento da tempo potranno ora accogliere una nuova funzionalità a bordo di Google Foto. Questa si chiama “Undo device backup” ed è stata appositamente progettata per aiutare gli utenti a gestire lo spazio di archiviazione sul cloud in modo più semplice.

Questa novità consente di eliminare tutti i media salvati su Google Foto da un dispositivo specifico, mantenendoli comunque intatti nella memoria locale del dispositivo. Al momento, è disponibile per gli utenti iOS, ma presto arriverà anche su Android.

Una soluzione per liberare spazio sul cloud di Google Foto

Fino ad ora, eliminare i backup su Google Foto comportava spesso complicazioni: rimuovendo foto o video dal cloud, si rischiava di perderli anche dal proprio dispositivo. L’unica alternativa era disattivare i backup e procedere manualmente da un desktop, un processo lungo e poco intuitivo. Con questa nuova funzione, invece, basta un paio di tap per risolvere il problema.

Come funziona la nuova funzione

La procedura è semplice e veloce:

Apri l’app Google Photos e tocca la tua foto profilo; Vai su Impostazioni Google Foto, poi su Backup; Scorri fino a trovare l’opzione Annulla backup per questo dispositivo; Conferma selezionando la casella: “Comprendo che foto e video di questo dispositivo saranno eliminati da Google Foto”; Tocca Elimina backup Google Foto.

Una volta completata l’operazione, il backup del dispositivo verrà disattivato per evitare future sincronizzazioni non desiderate. In questo modo, le tue foto resteranno sul telefono senza occupare spazio inutile nel cloud.

Questa funzionalità è particolarmente comoda per chi ha caricato accidentalmente intere librerie di foto o per chi cambia spesso dispositivo. Ora è possibile eliminare i vecchi backup senza dover toccare i file salvati sul telefono, mantenendo il cloud più ordinato e recuperando spazio prezioso.

Al momento, la funzione è in fase di distribuzione per gli utenti iOS, mentre per Android arriverà nelle prossime settimane. È un piccolo aggiornamento che semplifica notevolmente la gestione delle foto, rendendo Google Foto ancora più versatile e user-friendly.