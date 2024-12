Apple si prepara a riscrivere le regole del design con il lancio dell’iPhone più sottile mai realizzato. Secondo fonti vicine all’azienda, l’iPhone17 “Air” avrà uno spessore di appena 6,25mm. Dimensioni che stabiliranno un nuovo record rispetto a quello precedente detenuto dall’iPhone6, spesso 6,9mm. Questo risultato è reso possibile grazie al primo modem 5G progettato internamente da Apple. Il quale rappresenta una soluzione che permette di ottimizzare lo spazio senza sacrificare autonomia, prestazioni o qualità del display.

Apple: il modem 5G conquista Mac e Vision Pro

Il nuovo modello farà parte di una linea che comprenderà anche l’ iPhone 17, il 17Pro e il Pro Max. Mentre dispositivi pieghevoli restano, per ora, un progetto in fase di studio. In contemporanea a tutto ciò, Apple sta provvedendo a preparare l’introduzione del suo modem anche su un iPhoneSE e un iPad economico previsti per il 2025. L’adozione completa del modem proprietario, con l’abbandono definitivo di Qualcomm, è prevista entro tre anni. Ma non è finita qui. In quanto il celebre gruppo gigante di Cupertino sta lavorando a un sistema su chip (SoC) che integri processore, modem, chip Wi-Fi e altri componenti. In modo da garantire una migliore gestione dello spazio interno e delle prestazioni in generale.

Ma non si parla solo di smartphone. Infatti, il modem 5G di Apple promette di rivoluzionare anche il mondo dei computer e dei visori. Secondo Bloomberg, i primi MacBook dotati di connettività cellulare potrebbero arrivare nel 2026. Ciò grazie alla seconda generazione del modem, progettato per garantire velocità di connessione superiori. Tale innovazione segna una grande svolta rispetto al passato. Già nel 2008, Apple aveva considerato l’idea di integrare un modem nei laptop, ma la tecnologia disponibile all’epoca non lo permetteva.

Nel settore dei visori, invece, il modem5G consentirà al Vision Pro connessioni autonome dal Wi-Fi, aprendo nuove possibilità per la realtà aumentata. Un aggiornamento del Vision Pro potrebbe arrivare già nel 2025, con il nuovo chip M5 e una struttura simile al modello attuale. Alcune fonti suggeriscono anche un futuro modello più economico, pensato per ampliare il mercato. Insomma, con tutte queste innovazioni, Apple si conferma leader nell’integrazione tra design e tecnologia.