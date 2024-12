Due nuove offerte Vodafone per Natale, ecco Silver 100 e Silver 150

Vodafone ha lanciato due promozioni per chi desidera cambiare operatore e passare a una delle sue offerte mobili. Si tratta delle offerte Silver 100 e Silver 150, pensate per chi arriva da Iliad e da operatori virtuali. Entrambe includono un bonus per il primo mese e un’opzione interessante per aggiungere più GB gratuitamente.

Dettagli delle offerte Vodafone Silver, ecco i contenuti

Silver 100 : al suo interno ecco minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di traffico dati in 4G. Il costo è di 7,99 euro , ma ricordate che il primo mese viene proposto a soli 5 euro ;

: al suo interno ecco minuti illimitati, 200 SMS e di traffico dati in 4G. Il costo è di , ma ricordate che il primo mese viene proposto a soli ; Silver 150: include minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB di traffico dati in 4G. Questa opzione ha un costo di 9,99 euro al mese, con il primo mese sempre a 5 euro;

Entrambe le offerte sono perfette per chi utilizza molto internet e non vuole preoccuparsi di esaurire i dati.

Vodafone regala più giga ogni mese, ecco come

Chi desidera ancora più traffico dati, Vodafone offre un’opzione interessante: attivando il servizio SmartPay, che consente di ricaricare automaticamente dal conto corrente o carta di credito, si ricevono 50 GB aggiuntivi senza costi extra. Questo porta i GB totali a 150 per la Silver 100 e a 200 per la Silver 150. Una bella comodità per chi preferisce evitare la gestione manuale delle ricariche.

A chi sono dedicate le promo di Vodafone

Le promozioni Silver 100 e Silver 150 sono riservate ai nuovi clienti Vodafone provenienti da Iliad o da operatori virtuali come Fastweb Mobile, PosteMobile e altri.

Soluzioni di questo genere sono sempre ben accette quando si cerca qualcosa di conveniente. Effettivamente Vodafone è una delle prime soluzioni in questi casi: la dimostrazione di forza sta tutta nel calo di prezzo. Mai prima d’ora infatti le promo del celebre provider si erano viste a prezzi così bassi in giro.

Per maggiori informazioni o per attivare una delle offerte, è possibile recarsi nei negozi Vodafone o consultare il sito ufficiale.