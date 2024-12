È arrivato sul territorio italiano un nuovo operatore telefonico virtuale di tipo ATR. Ci stiamo riferendo in particolare all’operatore denominato Apposto Mobile. Quest’ultimo si poggia sulla rete Vodafone e propone tante offerte di rete mobile a dei prezzi decisamente interessanti che partono da soli 4,90 euro al mese. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte mobile più interessanti disponibili al momento.

Apposto Mobile, nuovo operatore virtuale con tante offerte mobile a basso costo

Gli utenti alla ricerca di una nuova offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo operatore telefonico virtuale di tipo ATR denominato Apposto Mobile. Quest’ultimo può vantare un catalogo di offerte di rete mobile vasto e con dei prezzi di partenza molto bassi, come già detto da appena 4,90 euro al mese.

Una delle offerte più a basso costo è quella denominata Apposto Mobile Evergreen. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 20 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G su rete Vodafone. Oltre a questo, l’offerta in questione include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 30 SMS da inviare verso tutti i numeri.

Per poter attivare questa offerta, gli utenti dovranno sostenere un costo molto contenuto di soli 4,90 euro al mese. In alternativa, è poi disponibile anche l’offerta mobile denominata Apposto Mobile Great. A fronte di una spesa più alta par a 6,90 euro al mese, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 50 GB di traffico dati, validi sempre per navigare con la rete 4G di Vodafone. Il bundle include sempre fino a 30 sms e minuti di chiamate senza limiti verso tutti.

Ricordiamo in ogni caso che è previsto un costo di attivazione di 5 euro, a cui bisogna aggiungere la prima volta 10 euro per il costo della scheda sim.